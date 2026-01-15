Planen Hobbybauer Christopher und Pauline zusammenzuziehen?

Bei Bauer sucht Frau funkte es im vergangenen Jahr zwischen Pauline Bieri und Christopher Krebs, nun stellen sich die beiden der nächsten großen Beziehungsfrage: Bleiben sie in einer Fernbeziehung oder wagen sie den Schritt in ein gemeinsames Zuhause? Während Pauline in Hannover lebt, bewirtschaftet Hobbybauer Christopher seinen Hof in Brandenburg – dazwischen liegen rund 333 Kilometer. Im Gespräch mit Promiflash erzählen die beiden offen, wie sie mit der Distanz umgehen und was sie sich für die Zukunft vorstellen. "Wir merken auch beide einfach, dass wir uns schon näher kommen wollen, auch von der Distanz her. Das heißt, wenn ein Umzug ansteht, dann würde ich zu Christopher ziehen, ja", berichtet Pauline.

Dennoch betont sie: "Das wird auch nicht von heute auf morgen, sondern das soll schon ein bisschen mit Planung sein und so. Deswegen, also, da in die Richtung bin ich bisher erst mal auf Arbeitssuche." Und was sagt Christopher zu einem Zusammenzug? "Natürlich spricht man darüber und die Pläne werden immer genauer, man überlegt. Aber Step by Step ist so mein Motto. Das Allerwichtigste ist natürlich, für Pauline erst mal einen Job zu finden in meiner Gegend", erklärt der Hobbylandwirt im Gespräch mit Promiflash.

Im Alltag funktioniert das Duo längst im Pendelrhythmus. Die beiden nutzen vor allem die Wochenenden, um sich zu sehen. Beim großen Wiedersehen der aktuellsten "Bauer sucht Frau"-Staffel verkündeten die beiden offiziell, dass sie ein Paar sind. Der Geflügel-Liebhaber schwärmte gegenüber Inka Bause (57): "Ich hätte niemals erwartet, dass es so kommt. Das ist das Traumszenario." Schon in der ersten Folge konnten Zuschauer sehen, dass sich zwischen Christopher und Pauline tiefgehende Gefühle entwickeln – einige Fans betitelten die beiden sogar als Traumpaar der Staffel.

RTL Pauline und Christopher, "Bauer sucht Frau" 2026

RTL Pauline und Christopher, "Bauer sucht Frau" 2026

RTL Pauline, Christopher und Inka Bause beim "Bauer sucht Frau"-Wiedersehen

