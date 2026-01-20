An diesen Formaten würden Christopher und Pauline teilnehmen

Pauline Bieri und Christopher Krebs, die sich 2025 in der beliebten TV-Show Bauer sucht Frau lieben gelernt haben, schmieden gemeinsame Zukunftspläne – und diese könnten erneut vor der Kamera stattfinden. Im Interview mit Promiflash verraten die Reality-Neulinge, in welchen Formaten sie sich künftig sehen könnten. Dabei reichen die Vorstellungen von einer kulinarischen Herausforderung bis hin zu einem Wettstreit unter Prominenten. Während Christopher sich bestens vorstellen kann, seine Fähigkeiten in einer Grill-Show gegen Star-Koch Steffen Henssler (53) unter Beweis zu stellen oder zusammen mit Pauline im Sommerhaus der Stars aufzutreten, zieht es Pauline in die Backstube. Für sie wäre "Das große Backen" das absolute Traumformat.

Pauline, die aus Leidenschaft jede Woche backt und ihre Kreationen gerne mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilt, sieht in der beliebten Backsendung die ideale Gelegenheit, ihr Hobby mit der Öffentlichkeit zu teilen. "Jede Woche einmal", berichtet sie stolz über ihre Backroutine gegenüber Promiflash, die von ihrem Umfeld stets geschätzt wird. Für Christopher steht hingegen das Erlebnis vor der Kamera im Vordergrund, das er bei "Bauer sucht Frau" gemeinsam mit Pauline erstmals genoss. Er könne sich jedoch auch andere Optionen gut vorstellen, wolle sich Chancen offenhalten und über mögliche neue Projekte nachdenken.

Abseits von Formatwünschen funktioniert das Duo längst als Team. Die beiden führen ihren Alltag an unterschiedlichen Orten, verbringen die Wochenenden aber häufig gemeinsam und setzen dabei auf viel Eigeninitiative und Treue zu ihren Routinen. Pauline übernimmt oft die Strecke von rund 333 Kilometern, während Christopher die Zeit abseits des Fernsehens mit Hof, Land und Nähe zur Natur füllt. In der aktuellsten Staffel von der Kuppelshow lernten sie sich kennen. Zuschauern wurde schnell klar: Bei Christopher und Pauline bahnen sich echte Gefühle an.

RTL Christopher und Pauline, "Bauer sucht Frau" 2026

Instagram / christopher__krebs Pauline und Christopher von "Bauer sucht Frau", Januar 2026

RTL Pauline und Christopher, "Bauer sucht Frau" 2026