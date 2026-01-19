Streitet "Bauer sucht Frau"-Christopher häufig mit Pauline?

Christopher Krebs und Pauline Bieri zeigen, wie alltagstauglich TV-Liebe sein kann: Das Bauer sucht Frau-Paar, das seit der vergangenen Staffel zusammen ist, pendelt aktuell zwischen Brandenburg und Hannover und sieht sich trotzdem fast jedes Wochenende. Im Gespräch mit Promiflash verraten die beiden, wie es um Streitigkeiten in ihrer Fernbeziehung steht – und geben direkt Entwarnung. "Ich glaube, wie ein ganz normales Paar, wenn ich wieder mal unordentlich bin – und tatsächlich bin ich das schon. Oder was es vielleicht zum Abendbrot geben soll. Ansonsten haben wir jetzt nicht so die Streitigkeiten", berichtet der Hobbybauer auf die Frage, worüber sich die beiden ab und an mal streiten.

Im Interview klingt das nach einer eingespielten Routine über die Distanz hinweg. Pauline pflichtet gegenüber Promiflash bei: "Also, so viel streiten wir uns gar nicht. Wenn, dann sind wir uns mal uneinig, wenn mal Wäsche herumliegt oder was es abends zum Abendbrot geben soll. Ich finde, das sind einfach ganz normale Sachen, wie bei jedem anderen Paar auch." Damit machen die beiden deutlich, dass ihr Alltag im Großen und Ganzen ziemlich harmonisch abläuft.

Im selben Promiflash-Interview sprechen Pauline und Christopher außerdem über einen eventuellen Zusammenzug. Aktuell trennen die beiden rund 333 Kilometer voneinander. "Wir merken auch beide einfach, dass wir uns schon näher kommen wollen, auch von der Distanz her. Das heißt, wenn ein Umzug ansteht, dann würde ich zu Christopher ziehen, ja", plaudert die junge Frau aus, betont allerdings auch, dass ein Umzug erst möglich sei, wenn sie in Christophers Heimat einen neuen Job gefunden habe.

RTL Christopher und Pauline, "Bauer sucht Frau" 2026

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Christopher und Pauline

RTL Pauline und Christopher, "Bauer sucht Frau" 2026