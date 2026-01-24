Ariel und Hubert scheitern kläglich bei der Dschungelprüfung

Ariel und Hubert Fella (58) haben bei der Dschungelprüfung "Wissen macht Bah" eine herbe Pleite erlebt. Während die Prominent getrennt-Bekanntheit für Team Blau und der Hot oder Schrott-Star für das gelbe Team an den Start gehen, müssen die zwei für den Sieg der Prüfung als Team antreten. Beide klettern in eine Tonne, die jeweils mit sechs Löchern ausgestattet ist, in denen sich Karten mit Quizfragen befinden – die Antworten sind Zahlen und damit muss ein Zahlenschloss geknackt werden.

Doch nicht ein einziges Zahlenschloss kann geknackt werden. Der Grund: Vor lauter Angst vor den Tieren, die sich unter ihnen befinden und auf sie herabprasseln, bekommt Ariel nichts auf die Reihe außer unzählige Panikschreie. Hubert hingegen löst eine Frage nach der anderen. "Hubert, es tut mir so leid, ehrlich. Ich überwinde mich jetzt", schreit Ariel ihrem Teampartner zu. Doch von ihren Bemühungen war nichts zu merken. Die zehn Minuten vergehen also, ohne dass die zwei auch nur einen Stern ergattern konnten. "Wieder nichts zum Essen, Mensch", ärgert sich Hubert.

Draußen angekommen, macht auch Ariel ihrem Ärger Luft. "Ich hab so Angst vor diesen Tieren. Ach, ich könnte so heulen. Ich bin hier, um meine Ängste zu überwinden, aber ich habe so Panik", erklärt sie den Moderatoren Jan Köppen (42) und Sonja Zietlow (57). Doch die zwei können dagegen auch nichts weiter machen: Sie schicken Ariel und Hubert zurück ins Camp – und tatsächlich ins gleiche. Statt zurück zu seinen wartenden Campern in "Stone Rock" zu gehen, folgt er Ariel geradewegs in Richtung des gewohnten Camps. Wie es scheint, werden die zwei Lager zusammengeführt.

RTL Hubert Fella und Ariel bei ihrer Dschungelprüfung an Tag 2

RTL Ariel im Dschungelcamp

RTL Hubert Fella im Dschungelcamp