Ein Team geht leer aus: Sie gewinnen die erste Essensprüfung

Blutiger Start im Dschungelcamp: In der ersten großen Essensprüfung "Die Unverräter" treffen Team Gelb und Team Blau erstmals direkt aufeinander – und müssen sich durch eine ganze Parade bizarrer Tierteile kämpfen. Im Minutentakt werden Kuhzitzen, Schafszungen, Krokodilherzen und Büffelhoden serviert – wer seine Portion komplett schafft, sichert seinem Team einen Stern, einmal schieben ist erlaubt. Mitten im Urwald, unter den Blicken von Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42), liefern sich die Stars ein zähes Schluckduell. Am Ende sichern sich zwar beide Teams reichlich Sterne, doch nur eines darf sie am Ende wirklich behalten – das andere geht trotz aller Mühen komplett leer aus. Schon die ersten Gänge zeigen, wie hart die Prüfung wirklich ist: Stephen Dürr (51) startet mit einer Kuhzitze und beißt sich durch, Umut Tekin (28) würgt sich sichtbar durch vier Schnecken, schafft sie aber rechtzeitig.

Evanthia Benetatou (33) bewältigt eine Schafszunge, Hubert Fella (58) legt mit Kamelanus nach, Mirja du Mont (50) kippt 300 Milliliter pürierten Ziegenmagen, Simone Ballack (49) nimmt fermentierte Melone. Dann der erste Rückschlag: Ariel scheitert an zwei Krokodilherzen und spuckt sie wieder aus. Anschließend holen Gil Ofarim (43) mit Netzmagen, Hardy Krüger jr. (57) mit Lammhirn und Patrick Romer (30) mit Bullenniere und Nicole Belstler-Boettcher (62) mit 300 Millilitern pürierten Hühnerinnereien weitere Sterne – während Samira Yavuz (32) an einem Büffelhoden scheitert. Am Ende stehen vier Sterne für Team Gelb und sechs für Team Blau zu Buche. Doch im alles entscheidenden finalen Duell kommt eine Huntsman-Spinne mit Hutsack auf den Tisch: Hubert und Eva müssen gleichzeitig ran, wer schneller ist, holt alle Sterne für sein Team. Eva ist einen Tick schneller, Team Blau kassiert sechs von sieben möglichen Sternen – Team Gelb verliert alles. Sonja staunt: "So eine gute Gruppe hatten wir in der ersten Runde noch nie."

Bereits beim Einzug in die beiden Lager landeten die Promis direkt im Abenteuer. Team Gelb musste sich im engen Snake Rock mit wenig Platz und kaum Wasser arrangieren – und kämpfte mit einem störrischen Feuer, das lange nicht in Gang kam. Dank Samiras Einsatz loderten schließlich die ersten Flammen. Als Belohnung gab es Spinat, Bohnen, Kürbis, Drachenfrucht und einen Emu-Rumpf fürs Abendessen. Team Blau startete im etwas komfortableren Normalo-Camp, verdiente sich beim Bungee-Sprung sogar sechs Sterne und bekam eine noch größere Portion. Eva traute sich allerdings nicht und sagte: "Ich bin super enttäuscht von mir." Ihre Angst war aber stärker als der Ehrgeiz.

RTL Samira Yavuz bei der ersten Dschungelprüfung 2026

RTL Eva und Hubert im Dschungelcamp 2026

RTL Umut Tekin bei seiner ersten Dschungelprüfung 2026

