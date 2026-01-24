Giovanni Zarrella verzichtet auf "The Voice"-Coach-Sessel

Giovanni Zarrella (47) wird in der kommenden Staffel von The Voice of Germany nicht auf dem roten Stuhl Platz nehmen – sehr zum Bedauern seiner Fans. Eigentlich war der Entertainer fest für die neuen Folgen eingeplant, doch wie Bild berichtet, erteilte er ProSieben nun eine Absage. Der Grund ist so simpel wie bedauerlich: Giovannis Terminkalender platzt aus allen Nähten. Vor allem seine eigene "Giovanni Zarrella Show" im ZDF hat für ihn oberste Priorität. Da sich die Produktionstermine beider Shows überschneiden, musste er nun die Reißleine ziehen.

Die Entscheidung fiel dem Musiker alles andere als leicht. "Schweren Herzens musste ich die Anfrage absagen", gesteht er im Gespräch. Aus seiner Zeit als Coach von "The Voice of Germany" im Jahr 2023 weiß er aber: "Man kann diese Aufgabe nur ehrlich erfüllen, wenn man sich zu einhundert Prozent einbringt." Da ihm für diesen Vollzeit-Job momentan schlichtweg die Kapazitäten fehlen, sah er sich gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Für ihn steht fest, dass seine eigene ZDF-Sendung, für die im Jahr 2026 sechs Ausgaben geplant sind, für ihn "selbstverständlich immer Priorität" hat. "Meine Show möchte ich immer verantwortungsvoll mit voller Kraft, Zeit und Leidenschaft ausfüllen", erklärt Giovanni seinen hohen Anspruch an sich selbst. Nicht zuletzt, weil er es kaum erwarten könne, dem Publikum bald wieder ganz besondere Highlights zu präsentieren.

Trotz der aktuellen Absage ist ein dauerhaftes Aus bei der Castingshow für Giovanni kein Thema. Der Abschied ist dem charmanten Italiener zufolge nur auf Zeit, denn er verspürt weiterhin eine tiefe Verbundenheit zu dem Format: "Ich liebe diese Show und wünsche meinen Kollegen ein glückliches Händchen beim Entdecken neuer Talente!" Für die Zukunft hält er sich die Tür jedenfalls weit offen und hofft schon jetzt darauf, dass sich 2027 erneut die Chance auf ein Comeback am Buzzer ergibt.

