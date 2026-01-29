Giovanni Zarrella und Jana Ina bekommen eigene Netflix-Doku

Giovanni Zarrella (47) und seine Frau Jana Ina (49) starten ein aufregendes neues Kapitel – und das vor den Augen von Millionen Zuschauern. Wie auf der Netflix-Programmpräsentation verkündet wurde, erhält das Paar, das vergangenes Jahr seinen 21. Jahrestag feierte, eine mehrteilige Doku-Serie beim Streaming-Giganten. Geplant sind intime Einblicke in Job, Familienleben und die Wurzeln des Paares. Auch die Eltern und Geschwister werden in der Doku eine Rolle spielen. Schon in den nächsten Tagen sollen die Dreharbeiten beginnen. Die Produktion soll sich laut Bild bis ins Jahr 2027 ziehen.

Inhaltlich orientiert sich das Format an erfolgreichen Doku-Reihen wie "Kaulitz & Kaulitz", "Beckham" oder "Robbie Williams", setzt aber bewusst auf den Mix aus deutsch-italienisch-brasilianischer Familienkultur und dem Showbusiness-Alltag der beiden. Die Dreharbeiten sollen zunächst in Kanada starten: Dort begleitet ein Netflix-Team Giovanni ins Tonstudio, in dem er mit Star-Produzent Bob Rock an einem neuen Album mit dem Arbeitstitel "The Italian Songbook" arbeitet. Während Giovanni seine Musikkarriere international neu ausrichten will, soll die Serie auch zeigen, wie Jana Ina rund um ihren 50. Geburtstag am 12. Dezember 2026 ihre persönlichen und beruflichen Prioritäten neu justiert.

Für die Zuschauer sollen nicht nur rote Teppiche und große Bühnen im Fokus stehen, sondern auch Momente, in denen es um Familie, Traditionen und den Umgang mit einem Leben zwischen mehreren Kulturen geht. Giovanni, der in Deutschland bekannt wurde und gleichzeitig stolz seine italienischen Wurzeln pflegt, und Jana Ina, die brasilianische Lebensfreude und eine eigene Karriere mitbringt, gelten seit mehr als zwei Jahrzehnten als eingespieltes Team. Immer wieder betonen beide in Interviews, wie wichtig ihnen Vertrauen und Zusammenhalt im Hintergrund des Rampenlichts sind. Genau dieses Miteinander – zwischen gemeinsamer Arbeit, Familienfeiern und dem ganz normalen Alltag – soll die Netflix-Serie nun für ein breites Publikum sichtbar machen.

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Juli 2025 auf Sizilien

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarrella im August 2022

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella, TV-Stars