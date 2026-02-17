Diese Musiker sollen bei "Sing meinen Song" mitmischen

Die beliebte Vox-Musikshow Sing meinen Song geht in die nächste Runde. Wie Bild berichtet, sind für die 13. Staffel des erfolgreichen Formats bereits erste Teilnehmer bekannt. Mit dabei soll Giovanni Zarrella (47) sein, der Entertainer mit deutsch-italienischen Wurzeln, der einst mit der Pop-Band Bro'Sis bekannt wurde. Der Sänger begeistert mit deutschen Pop- und Schlagerhits, die er mit italienischem Flair neu interpretiert. Außerdem werden die Scorpions und Der Graf, der charismatische Kopf der Band Unheilig, als Teilnehmer gehandelt.

Die Scorpions, die Rocklegenden aus Deutschland, stehen seit Jahrzehnten für hymnische Gitarrenriffs und große Refrains. Ihr bekanntester Hit "Wind of Change" wurde zur musikalischen Ikone der Wendezeit. Mit ihrem Mix aus Hardrock und Powerballaden haben die Männer rund um Frontmann Klaus Meine weltweit Generationen von Fans geprägt. Auch Der Graf, bekannt für Hits wie "Geboren um zu leben", wird erwartet. Der Musiker, der seit seinem Comeback 2025 seine Anhänger wieder live begeistert, musste zuletzt allerdings aufgrund von Stürzen und gesundheitlichen Problemen einige Konzerte absagen.

Bei "Sing meinen Song" treffen seit 2014 etablierte Musiker aufeinander, um gegenseitig ihre größten Hits zu interpretieren. Das Konzept setzt auf eine Handvoll Lieblingslieder, Fremde, die zu Freunden werden, und große Emotionen. Ein Sprecher des Senders bestätigte gegenüber Bild: "Wir freuen uns wieder sehr auf die neue Staffel 'Sing meinen Song – Das Tauschkonzert'. Die neuen Folgen sind wie gewohnt noch im Frühjahr bei Vox und auf RTL+ zu sehen. Alle Infos geben wir wie immer rechtzeitig bekannt."

IMAGO / Bildagentur Monn Giovanni Zarrella, Sänger

Getty Images Der Graf von Unheilig tritt in der Giovanni-Zarrella-Show in Offenburg auf

Getty Images Rudolf Schenker, Ralph Rieckermann, Klaus Meine, James Kottak und Pawel Maciwoda als Scorpions