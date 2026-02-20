"Die Giovanni Zarrella Show": Diese Stars sind im März dabei

Giovanni Zarrella (47) lädt im März 2026 zu einer ganz besonderen Ausgabe von Die Giovanni Zarrella Show ein. Unter dem Motto "Ein Abend für die Liebe" präsentiert der Moderator am Samstag, dem 14. März 2026, um 20:15 Uhr im ZDF eine emotionale Show voller Musik und persönlicher Geschichten. Mit dabei sind zahlreiche Stars der deutschen und internationalen Musikszene, darunter Beatrice Egli (37), Andreas Gabalier (41), Maite Kelly (46), Thomas Anders (62), Sarah Connor (45), Johannes Oerding (44), Wincent Weiss (33), Chris de Burgh (77) und Jeanette Biedermann (45). Ein ganz besonderes Highlight der Sendung wird der Überraschungsgast Hape Kerkeling (61) sein, der als seine Kultfigur Horst Schlämmer auftritt.

Die Sendung wurde bereits im November in Offenburg aufgezeichnet und ist nach der Ausstrahlung bis zum 14. April 2026 in der ZDF-Mediathek verfügbar. Anders als bei anderen Ausgaben handelt es sich diesmal nicht um eine Live-Übertragung. Auf der Bühne präsentieren die Künstler gefühlvolle Balladen, neu interpretierte Klassiker und frische Songs aus Pop und Schlager. Ergänzt wird das musikalische Programm durch persönliche Liebesbotschaften und emotionale Gespräche mit Giovanni. Der Musiker wird in diesem Jahr aber nicht nur in Stadthallen zu sehen sein. Im Sommer plant der Entertainer ein Open-Air-Special, das in der Location des ZDF-Fernsehgartens aufgezeichnet werden soll.

Neben seinem eigenen Format steht für Giovanni auch ein Abstecher in eine andere beliebte Musikshow an. Wie Bild vor einem Tag berichtete, wurde der Entertainer als einer der ersten Teilnehmer für die 13. Staffel von Sing meinen Song gehandelt. Giovanni trifft auf echte Musiklegenden wie die Scorpions und Der Graf, den Kopf der Band Unheilig. "Wir freuen uns wieder sehr auf die neue Staffel 'Sing meinen Song – Das Tauschkonzert'", bestätigte ein Sprecher. Die neuen Folgen sind noch im Frühjahr bei Vox und auf RTL+ zu sehen.

Getty Images Maite Kelly und Giovanni Zarrella bei der "Giovanni Zarrella Show", August 2024

Imago Beatrice Egli und Giovanni Zarrella, "Die Giovanni Zarrella Show" im November 2025

Getty Images Giovanni Zarella und Thomas Anders, Februar 2025