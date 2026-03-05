Eskalation droht: Für Tom Brady ist Logan Paul "Feigling"

Tom Brady (48) legt im Streit mit Logan Paul (30) nach und teilt ordentlich gegen den Social-Media-Star aus. Was vor fast einem Monat während der Super Bowl-Woche als lockere Provokation begann, scheint für den ehemaligen NFL-Superstar noch lange nicht beendet zu sein. In einem Video auf Instagram ist er beim Training mit seinem langjährigen Teamkollegen Rob Gronkowski zu sehen. Dort kam es jetzt zur nächsten verbalen Attacke: Als Rob Logan als großartigen Entertainer und Kampfsportler lobte, platzte Tom dazwischen und unterbrach ihn. "Logan Paul ist ein Feigling. Sag einfach, er ist ein Feigling", sagte Tom gegenüber seinem ehemaligen Mitspieler. Der Sportler forderte den WWE-Star direkt heraus: "Komm und spiel mit den großen Jungs. Du hast Glück, wenn du nicht getroffen wirst."

Die Fehde zwischen den beiden hatte ihren Ursprung in der Ankündigung des Fanatics Flag Football Classic, das am 21. März in Saudi-Arabien stattfinden wird. Bereits während der Super-Bowl-Woche hatte Tom behauptet, dass Logans Wrestling-Fähigkeiten zwar "süß" seien, aber keine Chance gegen die echten Profis hätten, wenn sie beim Event aufeinandertreffen. Obwohl seitdem fast ein Monat vergangen ist, scheint der dreifache Vater den hitzigen Austausch noch nicht vergessen zu haben. Rob zeigte sich sichtlich überrascht von der direkten Art seines Freundes und gab zu, dass er nicht gewusst habe, dass Brady solche Sprüche draufhat.

Tom und Rob spielten viele Jahre gemeinsam für die New England Patriots und gewannen dort mehrere Meisterschaften zusammen. Ihre Freundschaft und ihr Erfolg auf dem Spielfeld machten sie zu einem der bekanntesten Duos in der Geschichte der NFL. Später wechselten beide zu den Tampa Bay Buccaneers, wo sie erneut gemeinsam den Super Bowl gewinnen konnten. Logan hingegen machte sich zunächst als YouTuber einen Namen, bevor er in die Wrestling-Welt der WWE einstieg. Der verbale Schlagabtausch zwischen ihm und Tom heizt das anstehende Flag-Football-Event ordentlich an und sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeit auf das Turnier in Saudi-Arabien gerichtet ist.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Tom Brady und Logan Paul

Getty Images Rob Gronkowski und Tom Brady beim Super Bowl 2021

Getty Images Logan Paul im Boxring, 2019