Insider verrät: Stellte Nicola Brooklyn Beckham Ultimatum?

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min

Nicola Peltz-Beckham (31) soll ihrem Ehemann Brooklyn Peltz-Beckham (26) nach ihrer spektakulären Hochzeit in Palm Beach ein knallhartes Ultimatum gestellt haben: "Du musst dich zwischen mir oder deiner Mutter entscheiden", wird die Schauspielerin von einem angeblichen Butler zitiert, der gegenüber der Zeitung The Sun aus dem Nähkästchen plauderte. Auslöser soll der viel diskutierte Tanz von Brooklyn mit seiner Mutter Victoria Beckham (51) gewesen sein, den der älteste Beckham-Sohn in einem wütenden Instagram-Statement kürzlich als "sehr unangemessen" bezeichnete.

Laut mehrerer Berichte bat Sänger Marc Anthony (57) während des eigentlich geplanten Tanzes von Braut und Bräutigam nicht Nicola, sondern Victoria als "die schönste Frau im Raum" auf die Bühne. Während Marc ein Liebeslied sang, soll Brooklyn eng mit seiner Mutter getanzt haben. Nicola soll den Saal unter Tränen verlassen haben. Der Butler schilderte, dass bereits vor der Hochzeit Spannungen geherrscht hätten und Nicola den Auftritt als "letzten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte" empfunden habe. "Sie stellte ihm ein Ultimatum, und er war in dieser Situation machtlos und konnte nichts anderes tun, als sich für seine Frau zu entscheiden", erklärte er.

DJ Fat Tony, ein langjähriger Freund der Beckhams, bestätigte in der ITV-Sendung "This Morning" die unangenehme Atmosphäre während des Tanzes. Er nannte das Timing "wirklich peinlich" und berichtete, dass Brooklyn die Bühne verließ, um seiner weinenden Frau zu folgen, während Nicolas Familie den Saal ebenfalls verließ. Laut den Schilderungen habe Marc Brooklyn angewiesen, die Hände auf die Hüften seiner Mutter zu legen, was die Situation zusätzlich verschärft habe.

Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025
Victoria Beckham, Oktober 2025
DJ Fat Tony, Dezember 2023
