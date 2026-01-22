Hochzeitstanz-Krise: Beckhams im Netz verspottet & parodiert

Brooklyn Peltz-Beckham sorgt mit seinem öffentlichen Rundumschlag gegen seine Eltern Victoria (51) und David (50) derzeit für Gesprächsstoff: Der 26-Jährige wirft seiner berühmten Mutter vor, bei seiner Hochzeit mit Nicola Peltz-Beckham (31) 2022 in Palm Beach den geplanten ersten Tanz mit seiner Frau sabotiert zu haben, indem sie sich überraschend selbst auf die Tanzfläche gedrängt habe. Diesen Moment beschreibt er als peinlich und entwürdigend. Auf X, TikTok und Instagram feuern Nutzer eine Meme-Welle nach der anderen ab und verwandeln das angebliche Hochzeitstanz-Drama in eine große Online-Show.

Auf Social Media kursieren mittlerweile ganze Serien von KI-generierten Bildern und Videos, die den Streit ironisch überzeichnen. Auf einigen der künstlich erstellten Fotos tanzt Victoria im glitzernden Kleid im Mittelpunkt, während Braut und Bräutigam nur noch als Statisten am Rand zu sehen sind. Andere Clips stellen die Designerin auf einer überfüllten Tanzfläche nach oder schneiden Szenen aus der Netflix-Doku über die Beckhams neu zusammen. Ein weiterer Clip setzt sogar die frühere britische Premierministerin Theresa May (69) als Sinnbild dafür ein, wie Victorias angebliches Ignorieren von Brooklyns Wunsch, den ersten Tanz ungestört zu genießen, ausgesehen haben könnte. Besonders pikant: Von dem echten Hochzeitstanz soll es laut Medienberichten nur ein bisher unveröffentlichtes Video geben, das sich allein im Besitz des Ehepaars befinden soll, da bei der Feier ein striktes Handyverbot gegolten habe.

Der Meme-Sturm im Netz heizt die Gerüchte um den Hochzeitstanz auf Brooklyns Hochzeit weiter an. Aus der Zeit kurz nach der Feier kursieren abweichende Darstellungen, wonach Brooklyn seine Mutter selbst auf die Fläche gebeten haben soll. Bereits vor der Hochzeit machten Streitigkeiten zwischen Designerin Victoria und Schwiegertochter Nicola die Runde, in denen es darum ging, wer das Brautkleid entwerfen sollte. Auch dabei stehen die Aussagen von Victoria und David denen ihres Sohnes entgegen.

Anzeige Anzeige

https://x.com/KhalQ9Q/status/2013738567135060170/photo/2 KI-generiertes Bild von Victoria Beckham, vor ihrem Sohn Brooklyn und Schwiegertochter Nicola

Anzeige Anzeige

https://x.com/KhalQ9Q/status/2013738567135060170/photo/3 KI-generiertes Bild von Victoria Beckham, vor ihrem Sohn Brooklyn und Schwiegertochter Nicola

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, 2024

Anzeige