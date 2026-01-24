John Mellencamp fleht Tochter Teddi an, heimzukehren

Musiklegende John Mellencamp (74) ringt öffentlich um seine Tochter Teddi Mellencamp Arroyave (44) und macht sich große Sorgen um ihre Gesundheit: In der US-Sendung "Today Show" erzählte der Musiker, er habe die Reality-TV-Darstellerin regelrecht angefleht, Hollywood den Rücken zu kehren und mit ihren drei Kindern in die gemeinsame Heimat Indiana zurückzuziehen: "Ich habe versucht, mit ihr zu reden. Ich sagte: Zieh zurück nach Indiana, bring die Kinder mit und lebt wieder hier", zitiert Daily Mail aus der Sendung. Doch Teddi, die sich derzeit nach einer Operation wegen eines Hirntumors im vierten Stadium mitten in einer aufreibenden Krebstherapie befindet, will in Kalifornien bleiben – sehr zum Kummer ihres Vaters.

Im TV-Interview machte John deutlich, wie ernst die Lage aus seiner Sicht ist. Seine Tochter habe Läsionen im Gehirn, der Krebs sei ursprünglich "nur ein winziger Fleck" am Rücken gewesen und habe sich in den vergangenen Jahren in ihr Gehirn und ihre Lunge ausgebreitet, erklärte der Sänger den "Today Show"-Moderatoren Craig Melvin, Dylan Dreyer und Al Roker (71). Teddi hatte sich im Februar 2025 einer Notoperation unterzogen, bei der mehrere große Tumore aus dem Gehirn entfernt wurden, nachdem sie die zunehmenden Symptome monatelang ignoriert hatte. Anschließend startete die ehemalige The Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit eine Kombination aus Strahlen- und Immuntherapie. Während sie selbst in der Öffentlichkeit zwischenzeitlich von guten Neuigkeiten sprach, bremst ihr Vater die Hoffnung: "Man kann nicht behaupten, krebsfrei zu sein, wenn man seit drei Jahren an dieser Krebsart leidet", sagte er in der Sendung.

Johns Sorge um seine Tochter ist dabei nur verständlich, schließlich stehen Vater und Tochter einander sehr nah. Teddi betont in ihrem Podcast "Two T’s in a Pod", wie wichtig ihr die Zeit mit der Familie für ihre seelische Stabilität ist. Dort sprach sie auch offen über ihre Therapie und die posttraumatische Belastungsstörung, mit der sie seit der Diagnose ringt. In einem emotionalen Instagram-Post nach ihrer Gehirn-OP bedankte sie sich bereits bei John für dessen unablässige Unterstützung und nannte ihn liebevoll "Cougs". Der Musiker wiederum zeigt sich immer wieder an der Seite seiner Tochter und besucht sie regelmäßig in L.A. – ein Zeichen, wie sehr die beiden trotz räumlicher Distanz als Familie zusammenstehen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, IMAGO / ZUMA Press Wire Collage: John Mellencamp und Teddi Mellencamp Arroyave

Anzeige Anzeige

Getty Images John Mellencamp, 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, Juli 2025