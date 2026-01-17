"Sie leidet": John Mellencamp über Tochter Teddis Krebskampf

John Mellencamp (74), einer der bekanntesten Musiker der USA, hat in einem emotionalen Interview über den Gesundheitszustand seiner Tochter Teddi Mellencamp (44) gesprochen. In dem Podcast "Joe Rogan Experience" teilte der 74-Jährige mit, wie schwer die Situation seiner Tochter derzeit ist. Teddi, bekannt aus der Realityshow The Real Housewives of Beverly Hills, kämpft mit Krebs im vierten Stadium, der ihr Gehirn befallen hat. "Sie hat Krebs im Gehirn und leidet im Moment sehr", sagte John. Der Musiker erinnerte sich auch an die Zeiten, als Teddi ihn ständig um Rat fragte: "Sie rief mich immer an und ich sagte: 'Du kannst auch mal selbst Entscheidungen treffen.'" Dies sagte er mit einem traurigen Lächeln, das die Sorge um seine Tochter kaum verdecken konnte.

Teddi hatte 2022 erstmals ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht, als bei ihr ein Melanom im zweiten Stadium diagnostiziert wurde. Seitdem hat sie über 17 Operationen und eine Vielzahl anderer medizinischer Behandlungen hinter sich. Obwohl sie im Oktober des vergangenen Jahres eine Phase erreichte, in der der Krebs nicht mehr nachweisbar war, bezeichneten ihre Ärzte sie noch immer nicht als geheilt. Die Therapie müsse fortgeführt werden, um eventuelle Rückfälle zu vermeiden. Teddi erklärte damals, dass sie weiterhin mit enormen Nebenwirkungen der Immuntherapie kämpfen müsse, die oft ihren Alltag beeinträchtigen.

Im familiären Umfeld war die Situation um Teddis Gesundheit schon länger ein präsentes Thema. John, der selbst fünf Kinder hat, bezeichnete das Verhältnis zu seiner Tochter früher als geprägt von Höhen und Tiefen. Während ihrer Teenagerzeit entfremdeten sie sich zeitweise, fanden aber später wieder zueinander. In der Vergangenheit betonte John immer wieder, wie wichtig ihm familiärer Zusammenhalt sei. Teddi hatte unterdessen in Gesprächen geäußert, wie sehr sie die Unterstützung ihres Vaters in dieser schweren Zeit schätze, besonders angesichts seiner emotionalen Stärke und seines Pragmatismus, der ihr Zuversicht gibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images John Mellencamp 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Teddi Mellencamp 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images John Mellencamp, Sänger