Konfrontation & Co.: So ereignisreich war Dschungel-Start

Freitagabend ging es endlich wieder los: Das Dschungelcamp ging an den Start. Bereits am Donnerstag zogen die ersten Promis ins Camp ein. Das Kennenlernen bekamen die Fans aber erst in der ersten Sendung zu sehen. Dabei besonders spannend: das Aufeinandertreffen der Kandidaten mit Gil Ofarim (43). Die Teilnahme des in Ungnade gefallenen Sängers sorgte vorab schon für viele Diskussionen. Auf einer Wiese trifft dieser nun als Erstes auf TV-Bauer Patrick Romer (30). Der Bauer sucht Frau-Star fackelt nicht lange und spricht Gil direkt auf seine Vergangenheit an: "Ich habe viel von dir gehört. Leider gar nichts Gutes. Deine Vergangenheit willst du nicht aufarbeiten?" Gil reagiert verhalten und entgegnet: "Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ich kann mich nur entschuldigen." Patrick ist aber nicht der Einzige, der den Musiker direkt in die Mangel nimmt – auch Realitystar Umut Tekin (28) begrüßt ihn eher abweisend.

Abgesehen davon bleibt die Stimmung zwischen den Campern zunächst harmonisch – vielleicht aber auch, weil die Gruppe zunächst in zwei Camps aufgeteilt wurde. Nicole Belstler-Boettcher (62) sorgt mit ihrer lockeren Art für Lacher. Vor allem, als sie beim Kennenlernen kurzerhand Simone Ballack (49) mit Samira Yavuz (32) verwechselte. Simone nahm das aber als Kompliment. Dennoch geht es direkt ans Eingemachte: Das Hauptcamp muss aus großer Höhe einen Bungee-Sprung wagen, um Sterne zu ergattern, das Camp Snake Rock muss durch Fleischabfälle kriechen und die Sterne selbst finden. Ein Highlight war wie immer auch die Durchsuchung der Promis durch die Ranger. Denn dabei taucht immer wieder Schmuggelware auf, die kreativ versteckt wurde. In diesem Jahr sind Umut, Ariel und Stephen Dürr (51) die Übeltäter. Ariel versteckte eine Wimpernbürste in ihren Extensions – Umut und Stephen suchten sich kompliziertere Verstecke: Sie wollten ein Feuerzeug und ein Haarband zwischen den Pobacken ins Camp schmuggeln.

Klar ist, dass es in den nächsten Tagen sicherlich noch ordentlich kriseln wird. Zwischen Patrick und Ariel brodelte es schon, weil der Sommerhaus-Gewinner beim Warten auf die Dschungelprüfung einfach auf ein paar Insekten drauftrat – für Ariel ein No-Go. Sobald das gelbe Team ins Hauptcamp einzieht, könnte es zudem zwischen Samira und Eva Benetatou (33) krachen – immerhin hatte Eva eine Affäre mit Samiras Ex-Mann. Der größte Streitfaktor bleibt aber Gil. Sein Gerichtsprozess, bei dem sich herausstellte, dass die Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter nicht der Wahrheit entsprachen, wurde zu einem gewaltigen Skandal, der auch an den Campern nicht vorbeiging. Schon die kühle Begrüßung von Patrick und Umut schien den 43-Jährigen zu beschäftigen. "Ich habe die Zeit gebraucht, die Kritik macht was mit einem und ich kann sie nachvollziehen. [...] Vor allem, wenn man nur das wüsste, was die Öffentlichkeit weiß", erklärt er sich.

RTL Patrick Romer und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Umut Tekin und Gil Ofarim beim Kennenlernen vor dem Dschungelcamp 2026

RTL / Patrick Heffels Hardy Krüger jr., Mirja du Mont, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Ariel und Umut Tekin im Dschungelcamp 2026