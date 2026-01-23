Erste Sterne: Dieses Mahl erspielen sich die Dschungelcamps

Feuchter Start im Grünen und Nervenkitzel in der Luft: Zum Auftakt des Dschungelcamps wurden die Promis in zwei Lager aufgeteilt – Team Gelb zog nach Snake Rock, Team Blau startete im sogenannten Normalo-Camp. Während Simone Ballack (49), Hubert Fella (58), Stephen Dürr (51), Samira Yavuz (32) und Nicole Belstler-Boettcher (62) nach der Ankunft in das Mini-Camp mit knapper Wasserversorgung schauten, stand für Patrick Romer (30), Ariel, Umut Tekin (28), Mirja du Mont (50), Gil Ofarim (43), Hardy Krüger jr. (57) und Evanthia Benetatou (33) der Adrenalinkick an. Direkt am ersten Abend ging es um die ersten Sterne – und damit um das Essen, das auf die Teams wartet.

In Snake Rock war die Ernüchterung groß: wenig Platz, kaum Waschmöglichkeiten und ein Feuer, das wegen der Feuchtigkeit einfach nicht in Gang kommen wollte. Am Ende brachte Samira die Glut doch noch zum Lodern – ein kleiner Sieg nach einem zähen Start. Für zwei erspielte Sterne trudelte schließlich das erste Mahl ein: Spinat, Bohnen, zwei kleine Kürbisse, eine Drachenfrucht und ein Emu-Rumpf. Team Blau musste zuvor zum Bungee-Sprung antreten. Patrick, Ariel, Hardy, Umut, Mirja und Gil wagten den Sprung und holten sechs Sterne. Eva stieg aus. "Ich bin super enttäuscht von mir", sagte sie, doch die Angst war stärker. Im Normalo-Camp fiel die Ausbeute üppiger aus: Spinat, Bohnen, drei Kürbisse, eine Drachenfrucht und ebenfalls Emu-Rumpf.

Doch nicht nur die Kandidaten sorgten für Aufsehen. Auch Jan Köppen (42) war Thema des Abends – allerdings weniger wegen seiner Moderation, sondern wegen seines neuen Looks. Besonders der markante Schnurrbart brachte auf der Plattform X viel Gesprächsstoff. "Dieser Schnurrbart von Jan Köppen", kommentierte ein Zuschauer, während ein anderer schrieb: "Wann wurde Jan Köppen zum Silverfox?" Einige Fans fühlten sich bei dem Anblick sogar an Horst Lichter erinnert. Die Meinungen dazu gingen auseinander, doch ein begeisterter User brachte es auf den Punkt: "Junge, wie fresh sieht bitte Jan Köppen aus?"

RTL / Patrick Heffels Simone Ballack, Stephen Dürr, Samira Yavuz, Nicole Belstler-Boettcher und Hubert Fella im Dschungelcamp 2026

RTL / Patrick Heffels Hardy Krüger jr., Mirja du Mont, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Ariel und Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen beim Dschungelcamp-Star, Januar 2026

