Geheimes Rendezvous? David Harbour skippt Hochzeit von Maya

Der Valentinstag hätte für David Harbour (50) und seine Stranger Things-Kollegin Maya Hawke (27) kaum unterschiedlicher verlaufen können. Während Maya in der St. George's Episcopal Church in Manhattan die Hochzeit mit ihrem Partner Christian Lee Hutson feierte, wurde David einige Straßen weiter gesichtet. Zahlreiche Kollegen aus der Netflix-Serie waren zu Mayas großem Tag erschienen – David jedoch fehlte. Stattdessen genoss der Schauspieler laut Page Six einen entspannten Spaziergang mit einer unbekannten rothaarigen Frau.

Zeitgleich versammelten sich in der Kirche neben Maya und Christian zahlreiche "Stranger Things"-Stars für die Feierlichkeiten. Neben Schauspielerin Sadie Sink (23) waren auch Finn Wolfhard (23), Caleb McLaughlin (24) und Gaten Matarazzo (23) anwesend. Laut Page Six wurden zudem Joe Keery (33) sowie seine Kollegen Charlie Heaton (32) und Natalie Dyer gesichtet. Natürlich durften auch Mayas berühmte Eltern Ethan Hawke (55) und Uma Thurman (55) nicht fehlen, die ihre Tochter an diesem besonderen Tag begleiteten. Während für Maya mit der Hochzeit ein neues Kapitel beginnt, scheint David gerade sein eigenes Leben neu zu ordnen.

Privat befindet sich der Serienstar ohnehin in einer turbulenten Phase. David steckt mitten in der Scheidung von Sängerin Lily Allen (40), die er 2020 in Las Vegas geheiratet hatte. In ihrem neuen Album "West End Girl" thematisierte Lily einen angeblichen Betrug, eine offene Ehe und deutete laut Daily Mail an, dass David gegen gemeinsame Absprachen verstoßen haben soll. Inzwischen soll sich die Sängerin jedoch neu verliebt haben und ist seit einigen Monaten mit Autor Jonah Freud liiert. Ob es auch für David bald ein neues Liebesglück gibt, bleibt abzuwarten.

Getty Images David Harbour, April 2025

Getty Images Der Cast von "Stranger Things", Dezember 2025

Getty Images Lily Allen und David Harbour im Mai 2022