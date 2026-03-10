Lilo von Kiesenwetter verrät: Kennt sie die Lottozahlen?

Lilo von Kiesenwetter, Deutschlands bekannteste Seherin, sorgt derzeit mit einem neuen Projekt für Aufsehen. In wenigen Tagen wird sie Gastgeberin der neuen Show "Lilo von Kiesenwetters Bingo Banger" sein, die in den fünf Casinos der Merkur Spielbanken in Nordrhein-Westfalen Premiere feiert. Das eigens entwickelte Showformat verbindet Bingo, Entertainment und Popkultur auf neuartige Weise und richtet sich an alle, die das klassische Spiel auf eine völlig neue Art erleben möchten – live, interaktiv und mit Party-Atmosphäre. Im Gespräch mit Promiflash verriet Lilo nun, ob sie mit ihren hellseherischen Fähigkeiten vorhersehen könne, wer beim Bingo gewinnen wird.

Ihre Antwort fällt überraschend ehrlich aus: "Nein, ich kann nicht vorhersehen, wer gewinnt. Auch in meiner Praxis, wenn die Klienten zu mir kommen, kann ich nicht sagen, ob sie im Lotto gewinnen werden oder nicht. Das ist als Seherin nicht möglich." Auch beim "Bingo Banger" könne sie als Seherin nicht vorhersagen, wer am Ende als Gewinner hervorgehen wird. Allerdings versicherte Lilo: "Was ich sagen kann, ist, dass es fette Gewinne geben wird an dem Abend." Ihre Vorfreude ist kaum zu übertreffen, wie im Promiflash-Gespräch rauszuhören ist. "Ich weiß einfach, dass es gut wird. Die Casino-Gäste können sich freuen, denn wir machen eine Riesenparty. Ich bin total motiviert", schwärmt Lilo.

Einigen dürfte Lilo vor allem aus dem TV bekannt sein. Vor rund zehn Monaten sprach Lilo ganz offen über ihre Fernsehpläne und die Formate, auf die sie Lust hat. Damals verriet die Seherin im Gespräch mit Promiflash: "Einmal die Talkshow mit Harald Schmidt. Das habe ich leider verpasst. Und ich liebe LOL – und was ich auch liebe, sind Die Verräter." Ausgerechnet bei "Die Verräter" sieht Lilo aber ein kleines Problem. "Aber da werde ich wieder Pech haben, weil die ja immer sagen, so eine Seherin sieht alles. Aber die vergessen, dass man für sich selbst gar nichts sehen kann", erklärte die Wahrsagerin damals mit einem Augenzwinkern.

Imago Lilo von Kiesenwetter beim BILD Renntag auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen, 1. Mai 2025