So halten ASAP Rocky und Rihanna Liebe mit 3 Kids lebendig

ASAP Rocky (37) hat in der "Ebro Show" enthüllt, wie er und Popstar Rihanna (37) trotz drei kleiner Kinder ihre Beziehung frisch halten. Das Geheimrezept des Power-Paares? Gemeinsame Spieleabende und bewusste Date-Zeiten! Der Rapper verriet ganz offen: "Du musst es etwas aufpeppen. Du musst noch immer daten. Du musst noch immer Freunde sein." Rocky erzählte schmunzelnd von ihren Kartenspielrunden und gestand dabei augenzwinkernd, dass seine Liebste gerne mal schummelt. Seine Worte über die Sängerin ließen dabei keine Zweifel offen: Das Paar ist nach wie vor total ineinander verliebt.

Neben den Einblicken ins Paarleben sprach der Musiker auch darüber, wie sehr ihn die Geburt ihrer Tochter Rocki Irish verändert habe. "Mann, ein Mädchen-Papa zu sein hat mich so verletzlich gemacht. Ich bin wiedergeboren", schwärmte Rocky im Interview und fügte hinzu: "Zugegeben, sie ist erst vier Monate alt, aber wenn sie mich ansieht, Ebro, dann schmelze ich einfach innerlich dahin." Die kleine Prinzessin hat nicht nur das Herz des Rappers erobert, sondern auch sein Verständnis für Frauen grundlegend verändert. Rocky betont, dass seine Wertschätzung für Mütter und das, was Frauen körperlich durchmachen, seit Rockis Geburt enorm gewachsen ist. Mit RZA und Riot hat das Paar bereits zwei Söhne großgezogen, doch die kleine Tochter bringt eine völlig neue Dynamik in die Familie.

Bei den CFDA Fashion Awards im November schwärmte Rocky bereits von seiner Tochter und nannte sie liebevoll seinen "Baby-Zwilling". "Rocki ist niedlicher denn je. Du weißt, sie ist mein Baby-Zwilling, also ist es fantastisch", strahlte der stolze Papa gegenüber Entertainment Tonight. Rocky ist überzeugt, dass der kleine Schatz viel von ihm geerbt hat: "Sie hat all meine Looks. Sie ist die weibliche Version von mir." Seine Namensvetterin scheint bereits jetzt das ganze Haus zu regieren. Rocky und Rihanna zeigen, dass auch im Rampenlicht eine authentische, liebevolle Familie möglich ist - mit all ihren Höhen und Tiefen. Auch beruflich läuft es für den Musiker gut. Erst kürzlich erschien sein viertes Studioalbum "Don't Be Dumb" – das erste Werk seit acht Jahren.

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei den Gotham Awards in New York City

Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und sein Sohn, 2025