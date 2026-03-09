Schüsse auf Rihannas Haus: Verdächtige wurde festgenommen

Großer Schreck um Rihanna (38) in Los Angeles: Vor der Villa der Sängerin in den Hügeln von Beverly Hills sind am Sonntag offenbar Schüsse gefallen. Wie TMZ berichtet, soll eine bislang unbekannte Frau aus einem Auto heraus mehrfach in Richtung des luxuriösen Anwesens gefeuert haben. Mehrere Kugeln sollen dabei auf das Grundstück der Musikerin abgegeben worden sein. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und nahm die mutmaßliche Schützin noch vor Ort fest.

Nach Angaben von TMZ handelt es sich bei der Festgenommenen um eine Frau im Alter von etwa 30 Jahren. Sie soll mit ihrem Wagen in die Nähe des Anwesens gefahren sein und dort die Waffe abgefeuert haben. Unklar ist bislang, was den Vorfall ausgelöst hat und ob das Haus selbst oder bestimmte Bereiche des Grundstücks getroffen wurden. Laut den Polizeiquellen war Rihanna zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Angriffs zu Hause, blieb aber unverletzt. Ob ihr Partner A$AP Rocky (37) und die gemeinsamen Kinder ebenfalls im Haus waren, ist bisher nicht bekannt. Die Ermittler prüfen nun das genaue Motiv und mögliche Hintergründe der Tat.

Rihanna lebt seit einigen Jahren überwiegend in den USA und genießt in Los Angeles eigentlich ein eher zurückgezogenes Privatleben. Gemeinsam mit Rapper A$AP Rocky wurde sie in den vergangenen Jahren immer wieder bei gemütlichen Familienausflügen und Date-Nights gesichtet. Die beiden zeigen sich in der Öffentlichkeit zwar als Paar, halten Details aus ihrem Alltag mit den gemeinsamen Kindern aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. In Interviews betonte die Musikerin in der Vergangenheit, wie wichtig ihr Sicherheit und Privatsphäre seien – gerade seit sie Mutter geworden ist. Umso größer ist nun das Interesse daran, wie es für die Familie nach dem beunruhigenden Vorfall an ihrem Zuhause weitergeht.

Rihanna, Sängerin

Rihanna und A$AP Rocky bei den Gotham Awards in New York City

Rihanna und A$AP Rocky, Juni 2025

