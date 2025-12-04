A$AP Rocky staunt über die enge Bindung seiner Kids

ASAP Rocky (37) genießt die Höhen und Tiefen des Vaterschaftsalltags in vollen Zügen. In einem Interview mit Extra verriet der Rapper und langjährige Partner von Rihanna (37), wie gut sich seine beiden ältesten Söhne, RZA und Riot Rose, überraschenderweise miteinander verstehen. "Die beiden kommen wirklich gut miteinander aus", erklärte er und fügte hinzu, dass dies angesichts ihres geringen Altersunterschieds nicht unbedingt zu erwarten war. Der Musiker zeigte sich sichtlich stolz auf seine wachsende Familie, zu der seit September auch Tochter Rocki Irish gehört.

Rihanna selbst teilte ebenfalls ihre Begeisterung über die gemeinsame Elternrolle. Gegenüber Extra schwärmte die Sängerin davon, wie schnell ihre Kinder wachsen. "Die Babys sind unglaublich. Ihre Gesichter verändern sich, ihre Hälse werden länger. Es ist wirklich erstaunlich." Zuvor hatte Rihanna auf Social Media die Geburt ihrer kleinen Tochter mit Bildern gefeiert, die die stolze Mutter und die Kleine in einem rosafarbenen Outfit zeigten. Außerdem berichtete Rocky bei Entertainment Tonight, dass die Ankunft von Rocki zu Eifersucht unter den Brüdern hätte führen können, doch er betonte: "Es gibt genug Liebe für alle."

Abseits aller Interviews zeigen sowohl Rocky als auch Rihanna ebenfalls immer wieder, wie sehr sie das Familienleben schätzen. Rocky, der seine vielfältigen Aufgaben als Musiker, Schauspieler und Unternehmer jongliert, macht deutlich, dass er in jeder Rolle sein Bestes geben will. Rihanna zeigte sich in der Vergangenheit auch begeistert von Rockys Engagement als Vater. Trotz des Trubels ihrer Karrieren führen die beiden offenbar eine starke Partnerschaft und genießen die Momente mit ihren drei Kindern – ein Familienglück, das sie offen zeigen.

Imago A$AP Rocky, August 2025

Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, CFDA Fashion Awards in New York