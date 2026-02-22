A$AP Rocky feiert Rihannas Geburtstag mit Überraschungsparty

ASAP Rocky (37) hat seiner langjährigen Partnerin Rihanna (38) am vergangenen Freitag eine Überraschungsparty zum 38. Geburtstag im noblen Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica organisiert. Die Sängerin erschien in einem schwarzen, halbtransparenten Kleid, das ihre Figur betonte, und kombinierte den Look mit schwarzen, offenen Heels. Passend zum kalifornischen Abendklima wärmte sie sich mit einer Kunstfelljacke. Zunächst wurde Rihanna von einem Bodyguard zum Restaurant eskortiert, kurz darauf traf auch ASAP ein, der ein kariertes Hemd zu einer beigen Hose trug. Die beiden feierten gemeinsam den besonderen Anlass in dem bei Promis beliebten Lokal.

Seit geraumer Zeit halten sich hartnäckige Gerüchte, dass das Paar heimlich geheiratet haben könnte. Befeuert werden die Spekulationen dadurch, dass Rihanna den Rapper bereits als ihren "liebenden Ehemann" bezeichnet hat, während er sie als seine "Frau" beschreibt. In einem Interview mit der Journalistin Clover Hope wurde ASAP laut Daily Mail gefragt, ob er sich darauf freue, Ehemann zu werden, woraufhin er scherzhaft konterte: "Woher weißt du, dass ich nicht schon ein Ehemann bin?" Allerdings wollte er nichts Konkretes bestätigen und lachte nur: "Ich werde es trotzdem nicht bestätigen." Die beiden haben bereits zwei gemeinsame Kinder.

Bereits 2022 spielten Rihanna und ASAP in seinem Musikvideo zu "D.M.B." eine Hochzeitszeremonie nach. Die Unternehmerin trug dabei ein blutrotes Brautkleid mit Schleier, während der Rapper einen goldenen Grill mit der Aufschrift "Marry Me" zur Schau stellte – ihre Zahnspange trug passend dazu die Worte "I do". In dem Song, der eine Hommage an die Fenty-Mogul ist, bezeichnet der aus Harlem stammende Künstler sie als seinen "Engel" und seine "Göttin". Fans diskutieren seither auf Social Media, ob das Paar tatsächlich verheiratet ist. Währenddessen wurde bekannt, dass Bad Bunny (31) mit seiner Super-Bowl-Halbzeitshow geschätzt 135,4 Millionen Menschen weltweit erreichte und damit einen neuen Rekord aufstellte – Rihannas Show aus einem früheren Jahr liegt nun auf Platz vier.

Anzeige Anzeige

ActionPress Rihanna in Santa Monica, Februar 2026

Anzeige Anzeige

action press / JosiahW / BACKGRID Rihanna und A$AP Rocky, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei den Gotham Awards in New York City

Anzeige