Neues Album? Rihanna sorgt mit Videoclip für Spekulationen

Rihanna (38) gönnt sich derzeit kaum eine Pause: Auf Instagram zeigte die Sängerin in einem Videoclip eindrucksvoll, wie sie Business, Musik und Mama-Pflichten unter einen Hut bekommt – und das fast ohne Schlaf! Ganz nebenbei lässt sie dann auch noch eine Bombe platzen: Mitten in der Nacht steht Rihanna im Tonstudio. Woran sie arbeitet, bleibt unklar – den Ton des Videos hat sie bewusst auf stumm geschaltet. Fans fragen sich nun völlig zu Recht: Wird hier etwa an einem neuen Studioalbum gearbeitet?

Seit ihrem letzten Studioalbum "ANTI" aus dem Jahr 2016 warten Fans weltweit sehnsüchtig auf Nachschub. Dass sie den Clip ohne Ton postete, wertet ihre Community als eindeutiges Zeichen: Hier entstehen gerade Beats, die die Welt noch nicht hören darf! Laut People löste das Video heftige Reaktionen in der Kommentarspalte aus: "Jetzt kommt das Album wirklich!", kommentierte ein Follower euphorisch unter dem Post. Ein anderer schrieb: "Studio? Heißt das neue Musik?"

Dass Rihanna bei diesem straffen Pensum überhaupt noch die Augen offen halten kann, grenzt an ein Wunder! Doch von Müdigkeit keine Spur: Nur wenige Stunden nach ihren Geschäftstreffen und dem Besuch im Studio schlüpfte die 38-Jährige direkt in die nächste Rolle. Um Punkt sieben Uhr morgens nahm sie ihre mütterlichen Pflichten wahr: Für Söhnchen Riot musste noch ein glitzerndes Kostüm fertiggestellt werden. Zwischen Pailletten, grünen Federn und Kleber bewies der Superstar einmal mehr, dass sie nicht nur Musik-Legende, sondern auch eine hingebungsvolle Bastel-Mama ist.

Rihanna und ihr Partner A$AP Rocky (37) sind Eltern von drei Kindern: den Söhnen RZA (3), und Riot (2), sowie Tochter Rocki, die im September zur Welt kam. Das Video wurde während einer ohnehin schon ereignisreichen Zeit für die Sängerin veröffentlicht. Erst vor Kurzem unterstützte sie ihren Partner bei der New York Fashion Week. Parallel dazu bewirbt die Unternehmerin aktuell einen neuen Duft von Dior, der am 27. Februar auf den Markt kam. Wie die Künstlerin in so fordernden Zeiten überhaupt noch Zeit für das Tonstudio findet, bleibt ihr wohl Geheimnis. Fest steht: Die Vorfreude auf ein baldiges musikalisches Lebenszeichen ist nach diesen Einblicken ins Unermessliche gestiegen!

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna, Sängerin und Unternehmerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cover-Images Rihanna, September 2025

Anzeige Anzeige

action press / JosiahW / BACKGRID Rihanna, Januar 2026

Getty Images Rihanna mit ihren Söhnen Riot Rose und RZA Athelston, Juli 2025