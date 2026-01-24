Vanessa Nwattu verrät: Hat sie einen bestimmten Typ Mann?

Vanessa Nwattu (26) gewährt ihren Fans einmal mehr einen ganz privaten Einblick in ihr Liebesleben – diesmal geht es um ihr Beuteschema. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wollte ein neugieriger User wissen, ob die Reality-TV-Bekanntheit nach der Trennung von ihrem Verlobten Aleksandar Petrovic (34) bei Temptation Island VIP einen klaren Typ Mann habe. Vanessa antwortete offen und direkt: "Ich habe optisch gar keinen spezifischen Typ Mann und ich glaube, das macht es viel anstrengender – denn so könnte ich ja von vornherein voll viele ausschließen, haha."

In ihrer Antwort stellte Vanessa klar, dass sie sich optisch nicht auf ein bestimmtes Aussehen festlegen möchte. Sie machte deutlich, dass es bei ihr keinen klassischen "Typ Mann" gibt, den sie bevorzugt oder sofort aussortiert. Stattdessen deutete die Influencerin an, dass gerade diese Offenheit das Dating-Leben komplizierter machen kann, weil sie theoretisch für sehr viele unterschiedliche Männer offen ist und dadurch weniger im Vorfeld aussortiert. In der Fragerunde ging es nicht nur um Äußerlichkeiten, sondern auch um das generelle Thema Dating. Vanessa zeigte sich auch hier nahbar und ließ durchblicken, dass sie sich derzeit intensiv damit beschäftigt, was ihr in einer zukünftigen Beziehung wichtig ist und wie sie mit der neuen Situation als Single umgeht.

Privat steht für Vanessa nach den turbulenten Wochen rund um das Reality-Format vor allem die eigene Stabilität im Vordergrund. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte in der Vergangenheit offen erzählt, dass ihr Gefühlsleben nach dem TV-Drama stark schwankt und sie Zeit braucht, um wieder in ihren eigenen Rhythmus zu finden. Zu diesem Prozess gehört offenbar auch, sich selbst besser kennenzulernen und herauszufinden, welche Art von Partner wirklich zu ihr passt – unabhängig von Äußerlichkeiten. Die Nähe zu ihren Followern scheint ihr dabei wichtig zu sein: Vanessa beantwortet intime Fragen, spricht offen über ihr Innenleben und gibt ihren Fans das Gefühl, an ihrem Leben teilzuhaben.

Imago Vanessa Nwattu bei der Weltpremiere von "Manta Manta – Zwoter Teil" in Köln

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattus, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Influencerin und TV-Persönlichkeit