Nach Temptation-Drama: Wie geht es Vanessa Nwattu aktuell?

Vanessa Nwattu (26) spricht nach dem Temptation-Island-Drama offen über ihren aktuellen Seelenzustand. Die Reality-TV-Bekanntheit, die sich nach der TV-Show von ihrem Verlobten Aleksandar Petrovic (34) getrennt hat und sich seitdem mit ihm einen öffentlichen Rosenkrieg auf Social Media liefert, gewährte ihren Fans nun bei einer Instagram-Fragerunde einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Auf die Frage eines Followers, wie es ihr momentan wirklich geht, antwortete sie: "Noch habe ich keine Konstante. Mal geht es mir gut, an manchen Tagen dafür aber umso schlechter. Ich denke, das braucht noch ein bisschen, bis sich mein Nervensystem wieder stabilisiert hat."

Gleichzeitig verriet die Influencerin, dass sie sich professionelle Hilfe geholt hat, um die psychische Belastung der letzten Jahre zu verarbeiten. "Online hatte ich bereits schon erste Sitzungen, wegen all dem, was die letzten Jahre und Monate so los war. Da ich persönliche Sitzungen aber deutlich bevorzuge (finde das ist ein ganz anderes Gefühl, wegen der Atmosphäre etc.), steige ich jetzt auf einen Psychologen in der Nähe um. Da habe ich meinen Termin am 28. - also bald", berichtete Vanessa. Auf die Frage, ob sie ihren Ex trotz allem noch liebt, antwortete sie klar und entschieden mit: "Nein."

Vanessa und ihr Ex-Verlobter Aleks gerieten durch ihre Teilnahme an der Show Temptation Island VIP in den Fokus der Berichterstattung. Aus der dortigen Beziehungskrise entwickelte sich nach der Ausstrahlung ein unübersichtlicher Konflikt in den sozialen Medien. Vanessa hofft nun durch gezielte Aufarbeitung in der Therapie auf echte Heilung. Hinter den Kulissen hat die Influencerin mehrfach betont, dass sie ein Ende des Social-Media-Rosenkriegs herbeisehne, um wieder zur Ruhe zu kommen. Ihre Fans stehen weiterhin hinter ihr und wünschen ihr das Beste auf ihrem Weg.

Imago Vanessa Nwattu, Januar 2026

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Januar 2026