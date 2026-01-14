Emmy Russ hetzt gegen Vanessas "Prominent getrennt"-Zusage

Jetzt ist es offiziell: Aleksandar Petrovic (34) und seine Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) treten bei Prominent getrennt an. Zuvor hatte Vanessa öffentlich schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner erhoben und ihm unter anderem emotionalen Missbrauch und Manipulation vorgeworfen. In einem Instagram-Post reagierte Aleks darauf und stellte infrage, wie diese Anschuldigungen mit Vanessas Entscheidung zusammenpassen, erneut gemeinsam an einer Realityshow teilzunehmen. Unter seinem Beitrag meldete sich auch Emmy Russ (26) zu Wort, mit der Aleks sich aktuell in einer Kennenlernphase befindet. Sie stellte sich mit einem provokanten Kommentar demonstrativ hinter ihn.

"Danke. Rede!", kommentierte Emmy und warf Vanessa anschließend vor, sich für Geld über ihren Schmerz hinwegzusetzen. Sie spielt dabei auf Vanessas frühere Aussagen an, wonach diese ihre persönlichen Sachen nicht bei Aleks abholen wolle, um ihm nicht begegnen zu müssen. Genau das passt für Emmy offenbar nicht mit der gemeinsamen TV-Teilnahme zusammen. "Für Geld ist der Schmerz dann auf einmal weggekauft", schrieb die Influencerin weiter. Besonders scharf formulierte sie den Vorwurf, Vanessa habe kein Problem damit gehabt, bei "Prominent getrennt" sogar mit Aleks in einem Bett zu schlafen. Am Ende ihres Kommentars bezeichnete Emmy Vanessa als "König der Hetze und Doppelmoral" und sorgt damit für zusätzliche Brisanz im ohnehin aufgeheizten Streit.

Vanessa selbst hatte zuvor erklärt, warum sie trotz der Konflikte mit Aleks an der Show teilgenommen hat. Für sie war die Teilnahme eine Möglichkeit, finanzielle Sicherheit aufzubauen, da sie sich einen vollständigen Neustart in Deutschland wünscht. Außerdem sieht sie in dem Projekt die Gelegenheit, Aufmerksamkeit auf Beziehungsdynamiken zu lenken, die sie als toxisch empfunden habe. Ihre Entscheidung sorgt dennoch für Diskussionen, da sie und Aleks unter einem Dach zusammenleben müssen, was das ohnehin angespannte Verhältnis der ehemaligen Partner weiter belasten könnte.

IMAGO / BOBO, Instagram / vanessa.nwa Emmy Russ und Vanessa Nwattu

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Januar 2026