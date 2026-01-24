Würde Ex-Vizekönigin Leyla Heiter noch mal in den Dschungel?

Leyla Heiter (29) spricht Klartext zum Dschungelcamp! In einer neuen Fragerunde auf Instagram plaudert die Reality-Bekanntheit mit ihren Followern über die aktuelle Staffel und ihre eigene Zeit im australischen Urwald. Ein neugieriger Fan will genau wissen, ob Leyla sich noch einmal auf das Kult-Format einlassen würde, in dem sie 2024 – damals noch unter dem Namen Leyla Lahouar – den zweiten Platz holte. Die frühere Camp-Bewohnerin lässt die Frage nicht unbeantwortet und macht deutlich, dass das Abenteuer für sie noch nicht endgültig abgeschlossen ist.

Offen und direkt erklärt Leyla in ihrer Story, dass sie von einem Comeback im Dschungelcamp nicht abgeneigt wäre. "Ja, ich denke schon. Ich würde gerne wissen, ob ich diesmal meine Ängste überwinden kann, aber ich denke es wird genau so schlimm", schreibt die Influencerin und gibt damit einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlslage. Einerseits reizt sie die Vorstellung, sich ihren Ängsten erneut zu stellen und zu testen, ob sie heute anders reagieren würde. Andererseits macht die ehemalige Kandidatin klar, dass sie die Strapazen aus eigener Erfahrung kennt und mit einer ebenso harten Zeit wie beim ersten Mal rechnen würde.

Rückblickend sorgte Leylas Dschungelcamp-Auftritt 2024 für ordentlich Wirbel im Netz. Viele Fans zeigten sich nach dem Finale alles andere als begeistert über den zweiten Platz der Reality-Bekanntheit. In den sozialen Medien hagelte es damals Kritik – besonders, weil Leyla im großen Finale eine Dschungelprüfung abbrach. "Das Ergebnis für Leyla glaube ich nicht. Sie hat nur eine ihrer Prüfungen durchgezogen. Und fürs Kuscheln sollte es auch keine Krone geben!", ärgerte sich ein Nutzer auf Instagram. Besonders heftig fiel die Kritik nach der abgebrochenen Skorpion- und Spinnen-Prüfung im Finale aus.

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

IMAGO / Future Image Leyla Heiter, Reality-TV-Star

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar in der finalen Dschungelprüfung