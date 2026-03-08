Fahrerflucht: Leyla Heiters Mutter wurde vom Auto angefahren

Leyla Heiter (29) erlebte während ihres Aufenthalts in London einen Schockmoment, den sie ihren Followern nicht vorenthalten wollte. Die TV-Bekanntheit meldete sich aus ihrem Hotelzimmer via Instagram-Story und berichtete von einem beunruhigenden Vorfall, der sich in der britischen Hauptstadt ereignet hatte. Ihre Mutter war in der Nähe des Borough Market von einem Auto angefahren worden – und der Fahrer fuhr einfach weiter. Leyla zeigte sich fassungslos und erklärte: "Meine Mutter wurde einfach von einem Auto angefahren. Mitten da, wo der Borough Market ist. Und dieses Auto ist einfach weitergefahren, obwohl sogar sein Spiegel eingeklappt ist, weil er sie so gerammt hat." Glücklicherweise blieb Leylas Mutter bei dem Zwischenfall weitestgehend unverletzt. Die Influencerin berichtete, dass ihre Mutter lediglich über Schulterschmerzen klagte, an dieser Stelle jedoch ohnehin schon zuvor Beschwerden hatte.

Obwohl sie und ihre Mutter sich das Kennzeichen des Unfallwagens notierten, wollte ihre Mutter keinen großen Aufstand machen und verzichtete darauf, auf die Polizei zu warten – sehr zum Unmut ihrer Tochter. Leyla selbst reagierte deutlich emotionaler auf die Situation als ihre Mutter. Die Influencerin machte aus ihrem Ärger keinen Hehl: "Ich hätte gewartet, bis die Polizei kommt. Aber ich finde es richtig, richtig heftig. Wie kann man einen Menschen anfahren und dann einfach weiterfahren?" Sie vermutete, dass der Fahrer aus reinem Prinzip weitergefahren sei, nach dem Motto, er wolle einfach vorbei und würde die Fußgängerin deshalb einfach rammen. "Ich fand das richtig krank. Ich war so auf 180. Hab da richtig rumgeschrien und so", gestand Leyla ihren Followern.

Leyla und ihre Mama haben ein sehr enges Verhältnis. Bereits vor einigen Monaten hatte die Influencerin im Podcast "My Way" offen erzählt: "Ich war schon immer voll das Mama-Kind. Sie ist meine engste Vertraute. Ich glaube, ich habe noch bis 23 bei ihr im Bett geschlafen. Ich habe es geliebt, mit meiner Mama zu kuscheln und Fernsehen zu schauen." Ihre Mutter begleitete Leyla damals regelmäßig zu Events und Interviews. Dass die Mama-Tochter-Bindung etwas ganz Besonderes ist, betonte auch Mike. Für ihn war die Nähe zwischen Leyla und ihrer Mutter nie ein Problem – ganz im Gegenteil.

Instagram / leylalahouar Leyla Heiter und Mama Christiane im März 2025

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Realitystar

Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter am Valentinstag 2026