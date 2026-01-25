Ariels Schmuggel-Plan für Dschungelcamp scheitert kläglich

Dschungelcamp-Newcomerin Ariel sorgt bereits in den ersten Tagen im australischen Busch für Gesprächsstoff – nun kommt ein weiteres pikantes Detail ans Licht. Die Reality-TV-Teilnehmerin, die aus der Schweiz angereist ist, soll laut ihrer Tante Özlem schon vor der Abreise einen waghalsigen Schmuggel-Trick geplant haben, um die strengen Ranger auszuhebeln und unerlaubte Dinge ins Camp zu bringen. Im Gespräch mit der Bild verrät Özlem, die Ariel nach Australien begleitet hat, dass der Plan nicht spontan entstanden sei, sondern früh vorbereitet wurde – am Ende aber am Sicherheitscheck scheiterte.

Zusätzliche Brisanz bekommt das Ganze durch Einschätzungen eines Backstage-Reporters, der bei Bild über Ariels Rolle im Camp spricht. "Ich glaube, wir müssen ganz besonders auf Ariel achten. Sie ist die schöne Unbekannte, sie beobachtet, sie weiß ganz genau, welche Knöpfe sie drücken muss", so der Reporter. Er rechnet mit einigen emotionalen "Explosionen" zwischen den Bewohnern und hält Ariel für eine der spannendsten Figuren der Staffel. Für Gesprächsstoff ist also gesorgt: Schon jetzt spekulieren Zuschauer, ob der geplatzte Schmuggelversuch nur ein Vorgeschmack darauf war, wie gezielt der Reality-TV-Star sich in Szenen hineinmanövriert und Konflikte anstößt, während sie selbst nach außen hin kontrolliert wirkt. Im Zusammenleben mit den anderen Promis zeigt sie eine klare Haltung gegenüber Tieren und der Natur und sucht häufig das Gespräch, wenn ihr etwas gegen den Strich geht.

Abseits des aktuellen Ärgers um verbotene Mitbringsel und möglichem Lagerfeuer-Zoff trägt Ariel im Camp auch persönliche Päckchen mit sich. Die Reality-TV-Bekanntheit setzt sich nach Angaben ihrer Tante mit dem emotionalen Verlust ihres Vaters auseinander, was sie im Dschungel immer wieder sichtbar belastet. Ihr Papa verlor im vergangenen Jahr den Kampf gegen den Krebs. "Ich halte dich, mein geliebter Papa, als den Helden meiner Kindheit in Erinnerung. Du warst immer für mich da, der Einzige, der an mich geglaubt hat, als alle anderen mich aufgegeben haben", schrieb Ariel im November auf Instagram. Für viele Fans macht genau diese Mischung aus verletzlicher Seite und kompromissloser Art den besonderen Reiz aus – und sorgt dafür, dass jede ihrer Reaktionen im Camp derzeit ganz genau beobachtet wird. Gleich am Ende der Auftaktshow am Freitag wählten die Zuschauer Ariel in die Dschungelprüfung.

RTL Ariel, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

RTL / Patrick Heffels Hardy Krüger jr., Mirja du Mont, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Ariel und Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel im Dschungeltelefon