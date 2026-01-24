Dschungel-Zoff: Patrick entsetzt Ariel mit Insektenmord

Dschungelcamp-Streit die erste: Lange hat es nicht gedauert, bis im Camp das erste Mal die Fetzen fliegen. Doch die Protagonisten hätten einige Fans sicher nicht erwartet. Im Mittelpunkt stehen Ariel und Patrick Romer (30). Während die Gruppe im Busch darauf wartet, zur Dschungelprüfung zu gehen, zertritt der TV-Bauer mit voller Absicht ein harmloses, auf dem Boden kriechendes Insekt. Ariel ist schockiert und fragt direkt, was das soll: "Nein, was machst du? Die lebt hier! Du kannst sie doch nicht einfach töten. Ich habe richtig Angst vor Tieren, Paranoia, aber ich würde niemals ein Tier, das hier rumläuft, einfach so zertreten." Patrick versteht die Aufregung so gar nicht – für ihn waren das Schädlinge. "Es gibt Nützlinge und es gibt Schädlinge. Nützlinge, die lässt man leben, und Ungeziefer tötet man. So machen wir das auf jeden Fall zu Hause", erklärt er gelassen.

Ariel ist fassungslos und lässt die Diskussion eskalieren. "Tötest du bei dir zu Hause die Tiere, oder was?", fragt sie entsetzt. Und die Antwort scheint sie noch sprachloser zu machen, denn für Patrick ist es ganz selbstverständlich, dass die Nutztiere auf seinem Hof für ihr Fleisch geschlachtet werden müssen. "Weißt du, wie das Fleisch in die Supermarkttheke kommt? Wächst nicht auf dem Baum", meint er, immer noch die Ruhe selbst. Ganz im Gegenteil zu Ariel, die nun immer mehr hochkocht. "Du tötest nicht, wenn du möchtest, hast du das verstanden?", stellt sie klar. Aber Einsicht sucht man bei Patrick vergeblich, sodass sie hinterherschiebt: "Du bist ein ekelhafter Mensch."

Das war wohl nicht der Brandherd, der in der ersten Dschungelfolge zu erwarten war. Bei den Fans sammelte Ariel mit ihren klaren Worten aber Pluspunkte. Auf dem Instagram-Account von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" reflektieren die Fans gemeinsam die erste Episode. Dabei kommt auch die Auseinandersetzung zwischen dem Reality-Sternchen und Patrick zur Sprache. "Ich fand es toll, wie sie dem Bauern gesagt hat, dass er dort nicht einfach Tiere zertrampeln soll", lobt ein User. Ein anderer meint: "Ariel bringt mich zum Lachen. Ich mag ihre scharfe Zunge, Augenrollerei und auch von der Art her. Und es war total stark von ihr mit dem Sprung. Bin auf ihre Entwicklung gespannt."

RTL, RTL Collage: Ariel und Patrick Romer

RTL Patrick Romer im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel im Dschungeltelefon