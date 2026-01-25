Multimillionär? Das ist über Katie Price' Verlobten bekannt

Katie Price (47) hat wieder Ja gesagt – und das mit großem Paukenschlag in Dubai. Die Reality-TV-Ikone verkündete am Freitag ihre Verlobung mit Lee Williams, einem Unternehmer, der sich als Multimillionär bezeichnet und seit mehr als zwei Jahrzehnten am Golf lebt. Der Antrag lief laut Daily Mail filmreif ab: Ein Meer aus roten Rosen formte die Frage "Willst du mich heiraten?", Katie strahlte auf Aufnahmen mit einem riesigen Diamantring in die Kamera, dazu prickelte Champagner. An ihrer Seite: Lee, der seine Liebeserklärung noch sichtbarer machte und sich Katies Namen frisch auf die Hand tätowieren ließ. Es ist bereits die neunte Verlobung für die Fünffach-Mama – und sie genießt jede Sekunde davon.

Über Lee ist inzwischen einiges bekannt. Der Unternehmer, ursprünglich aus Manchester, präsentiert auf Instagram einen luxuriösen Lebensstil und gibt sich als CEO von "Aura Group Future Urban Travel 2027" sowie als "Investor in Space X Hybrid Fitness" aus. Er lebt nach eigenen Angaben in Dubai in einer großzügigen Villa und spricht öffentlich über seine Faszination für arabische Kultur und Traditionen. Bevor er Katie den Ring ansteckte, war Lee bereits zweimal verheiratet, unter anderem mit der in Katar aufgewachsenen Fitness-Coachin Dina Taji, die in den Emiraten ein Katzenschutzprojekt aufgebaut hat. Noch vor rund 18 Monaten schwärmte Lee online von seiner damaligen Partnerin, teilte gemeinsame Fotos und nannte sie "die perfekte Frau". Nun feierte er mit Katie Verlobung und das mit Erdbeeren, Schokolade und Sekt – und machte alles mit Pärchenbildern offiziell.

Katie, die als Model und Unternehmerin bekannt wurde und bereits dreimal verheiratet war, zeigt sich seit Tagen verliebt vor der Skyline Dubais. In den sozialen Medien teilte sie Fotos des Rings, posierte vor üppigen Rosenarrangements und inszeniert große Gesten zwischen Luxus-Hotelkulisse und Kerzenschein. Lee verbringt laut Berichten seine freie Zeit am liebsten im Gym oder am Strand – dort, so erzählt er Daily Mail zufolge selbst, hätten sich auch einst die Wege mit seiner neuen Partnerin gekreuzt. Katie hatte sich erst vor Kurzem von Ex-Freund JJ Slater getrennt. Die neue Romanze dürfte daher nicht nur ihre Fans überraschen.

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews teilt ein Pärchen-Bild mit seiner Verlobten Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price mit einem unbekannten Mann, Januar 2026

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2026