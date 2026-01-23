Mit Bildern enthüllt: Das ist Katie Price' neuer Verlobter

Katie Price (47) hat den Mann hinter ihrem überraschenden Antrag enthüllt: Der neue Verlobte heißt Lee Andrews und lebt in Dubai. Der Unternehmer, der sich auf Instagram als CEO der Aura Group präsentiert, machte die frische Verlobung nun selbst offiziell – mit innigen Pärchenfotos, auf denen er Katie markierte und ein Ring-Emoji setzte. Der Antrag fand in Lees Wahlheimat statt, untermalt von einem Meer aus Rosenblättern, die "Willst du mich heiraten" formten. Katie, die den romantischen Moment am späten Abend in ihren Stories teilte, zeigte dazu einen imposanten Diamantring und schwärmte vor der Kulisse des Burj Al Arab: "Mein Richard Gere hat mich umgehauen. Manifestieren funktioniert wirklich." Auf einem weiteren Bild hält Lee ihre Hand – auf seinem Arm prangt ein Tattoo mit ihrem Namen.

Lee gibt sich online als Fitnessfan und Freizeit-Model, posiert im Gym und für legere Fotoshootings. In seiner Bio wirbt er als "Investor in Space X Hybrid Fitness". Zeitgleich spiegelten sich Katies Eindrücke auf seinen Kanälen wider: Auch er veröffentlichte die gleichen Motive vom Rosenmeer, dem Ring und dem gemeinsamen Liebesfoto. Für die Reality-Ikone ist es bereits die neunte Verlobung. Die freudige Nachricht folgt nur wenige Wochen nach dem Ende ihrer Beziehung zu John Joe Slater. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" erklärte sie, die Partnerschaft sei schon "über Monate" vor Weihnachten vorbei gewesen. "Ich möchte meine Zeit nicht verschwenden. Wenn ich nicht verliebt bin und es nicht funktioniert, dann sind das Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe."

Zusätzlich zu den Beziehungsproblemen kämpfte die Mutter von fünf Kindern zuletzt auch mit gesundheitlichen Sorgen und ihrem drastischen Gewichtsverlust, der bei Fans nach neuen Paparazzi-Aufnahmen für Besorgnis gesorgt hatte. "Ich weiß, dass ich abgemagert aussehe, aber Herrgott noch mal. Aber ja, ich sehe aus, als wäre ich krank – deshalb gehe ich morgen zum Arzt." Doch mit Lee an ihrer Seite scheint sie neue Kraft und Lebensfreude gefunden zu haben. Falls das Paar tatsächlich vor den Traualtar tritt, wäre es Katies vierte Ehe - eine Statistik, die sie jedoch nicht davon abhält, erneut an die große Liebe zu glauben und mit ihrem Dubai-Prinzen in eine strahlende Zukunft zu blicken.

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews teilt ein Pärchen-Bild mit seiner Verlobten Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price mit einem unbekannten Mann, Januar 2026

Imago Katie Price, britische Reality-TV-Bekanntheit