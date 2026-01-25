Fetty Wap ist nach Haftentlassung frei und voller Energie

Fetty Wap (34) ist zurück – und er klingt entschlossen wie selten. Der Rapper, der 2021 beim Rolling Loud Festival in New York festgenommen worden war und nach einer Haftstrafe nun seit dem 8. Januar wieder frei ist, spricht im Rolling Stone über sein Leben nach dem Gefängnis. In dem Interview sagt der in New Jersey aufgewachsene Musiker, er fühle sich "neu", mit einem klaren Blick und ohne Ballast. Er beschreibt das erste echte Freiheitsgefühl, die ersten unscheinbaren Momente – und macht seinen Fans Hoffnung: Neue Musik ist unterwegs, und sie soll sich gut anfühlen. An seiner Seite: seine sechs Kinder, mit denen er den Alltag neu entdeckt.

Der Rapstar berichtet, dass er nach knapp vier Jahren hinter Gittern vieles anders wahrnimmt. "Ich fühle mich rehabilitiert", erklärt er dem Magazin und erzählt, wie schon Kleinigkeiten für ihn groß werden. Er lacht darüber, dass er nach der Entlassung zum ersten Mal seit Jahren ohne Schuhe geduscht hat: ein Detail, das für ihn Freiheit bedeutet. Gleichzeitig hat er im Gefängnis Disziplin gelernt – und an sich gearbeitet: "Vom schmalen 64-Kilo-Typen zum 102-Kilo-Kraftpaket", sagt er. Er will es ruhiger angehen, keine Rennen mehr gegen die Zeit, die ihn einst mit "Trap Queen" fast über Nacht berühmt machten. Stattdessen Erinnerungen sammeln, Fotos machen, das Tempo rausnehmen. Seine Musik? "Wir werden Spaß haben", kündigt er an. Keine schweren Beichten auf Beats, sondern Vibes, die raus auf die Straße ziehen lassen – oder dort halten.

Doch der Weg zu diesem Punkt war nicht leicht. Seit seinem Durchbruch 2015 folgte dem kometenhaften Aufstieg eine Serie von Schlagzeilen, die ihn schließlich vor Gericht und ins Gefängnis führten. Fans erinnern sich vielleicht noch an seine vorherigen Aussagen voller Dankbarkeit und Zuversicht, bevor sein Leben einen dramatischen Verlauf nahm. Mit der Freiheit in Aussicht hofft der Künstler nun, sich von den Schatten dieses Kapitels zu befreien und seine zweite Chance zu nutzen, sowohl als Vater als auch als Musiker.

Instagram / fettywap1738 Rapper Fetty Wap im Januar 2026

Getty Images Fetty Wap im Juli 2022 in Miami Beach

Imago Fetty Wap bei den MTV Video Music Awards 2019