Schuldumkehr: Harvey Weinsteins Gefängnis-Interview schockt

Harvey Weinstein (73) hat in einem Gefängnis-Interview mit dem Hollywood Reporter schockierende Aussagen über die zahlreichen Frauen gemacht, die ihm sexuelle Übergriffe vorwerfen. Der ehemalige Produzent sitzt derzeit auf der Gefängnisinsel Rikers Island in New York und wartet auf ein neues Gerichtsverfahren, das im April 2026 beginnen soll. In dem Gespräch, das Ende Januar geführt wurde, behauptet Harvey, die Vorwürfe gegen ihn seien vor allem finanziell motiviert. "Hauptsächlich, weil es um Geld geht. Wissen Sie, eine Frau hat 430.000 Euro bekommen. Eine andere hat 430.000 Euro bekommen. Eine dritte hat 2,6 Millionen Euro bekommen", erklärte er dem Magazin.

Besonders verstörend wirken die Aussagen, mit denen Harvey die Schuld bei den betroffenen Frauen sucht. "Ich muss allerdings sagen, wenn ein Mann dich mitten in der Nacht in sein Hotelzimmer einlädt, weißt du, was auf dem Programm steht", sagte der verurteilte Sexualstraftäter. Weiter formulierte er: "Ich hatte viele Besucher. Aber es gab einige Frauen, die genau wussten, was sie erwartete. Vielleicht haben sie sich später schlecht gefühlt oder es bereut. Vielleicht sahen sie darin eine Chance auf eine finanzielle Entschädigung. Aber nicht alle waren so naiv, wie sie vorgaben zu sein." Harvey räumte zwar ein, dass sein Verhalten "beschämend" gewesen sei, bestreitet aber weiterhin vehement, jemanden sexuell angegriffen zu haben.

Der ehemalige Hollywood-Mogul verbringt die meiste Zeit allein in seiner Zelle – 23 Stunden am Tag, wie er dem Magazin schilderte. Seit dem Bekanntwerden der Vorwürfe im Jahr 2017 haben sich fast 100 Frauen öffentlich gegen ihn ausgesprochen. Harvey wurde in mehreren Verfahren verurteilt, sowohl in New York als auch in Los Angeles, wo er 2023 eine Haftstrafe von 16 Jahren erhielt. Während seiner Inhaftierung spricht er nach eigenen Angaben täglich mit drei seiner fünf Kinder am Telefon. Mit seiner Ex-Frau Georgina Chapman (49) und deren Partner Adrien Brody (52) habe er keinen Kontakt mehr, zeigte sich jedoch dankbar, dass der Schauspieler für seine Kinder da sei.

Getty Images Harvey Weinstein, Mai 2025

Getty Images Georgina Chapman und Harvey Weinstein auf dem Cannes Film Festival 2016

