Allianzen: Jana-Maria Herz verfolgt eine Taktik bei "The 50"

Jana-Maria Herz (34) nimmt an der dritten Staffel von The 50 teil und geht die Show nicht ohne Plan an. Im Gespräch mit Promiflash verrät die Realityshow-Teilnehmerin nun, dass sie mit einer durchdachten Strategie ins Spiel gestartet ist. "Ich hatte eine Taktik. Ja, ich wollte Allianzen gründen", erklärt Jana-Maria offen. Ihr Ziel war es, sich durch starke Bündnisse mit anderen Kandidaten im Wettbewerb zu positionieren und damit ihre Chancen zu erhöhen. Doch wie sie zugeben muss, lief nicht alles so glatt wie erhofft.

Die Umsetzung ihrer Strategie erwies sich als deutlich komplizierter als gedacht. "Ich weiß noch nicht, ob es mir gelungen ist oder nicht. Aber es war nicht ganz so einfach, wie ich es mir gedacht habe", gibt Jana-Maria ehrlich zu. Offenbar stellte sich heraus, dass das Schmieden von Allianzen in der Realität der Show eine größere Herausforderung darstellte als ursprünglich angenommen. Ob ihre Taktik letztendlich aufgegangen ist und sie erfolgreich Verbündete gewinnen konnte, lässt die Kandidatin im Interview noch offen.

Jana-Maria ist bereits aus verschiedenen Realityformaten bekannt und hat sich dort einen Namen gemacht. Die 1992 geborene Teilnehmerin weiß also durchaus, worauf es in solchen Shows ankommt und wie wichtig soziale Strategien sein können. Mit ihrer Teilnahme an "The 50" stellt sie sich nun einer neuen Herausforderung, bei der es nicht nur um körperliche und mentale Stärke geht, sondern auch darum, die richtigen Menschen auf ihre Seite zu ziehen und taktisch klug zu agieren.

Anzeige Anzeige

Imago Jana-Maria Herz bei der Premiere von "The 50" Staffel drei von Prime Video im Cinedom in Köln am 05. März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Reality-TV-Star