Howard Stern privat: Ein ganz anderer Mensch zu Hause

Howard Stern (72) ist bekannt für seinen lauten, unverblümten Auftritt im Radio – doch privat ist der 71-Jährige ein völlig anderer Mensch. Seine Ehefrau Beth Ostrosky Stern beschreibt den Moderator als "schüchtern" und zurückhaltend, wenn er nicht gerade vor dem Mikrofon sitzt. Die beiden lernten sich im Jahr 2000 in New York kennen, als Beth, heute 53, eigentlich auf einem Blind Date mit einem anderen Mann war. Doch als Howard das Lokal betrat, war die damals 26-Jährige sofort hin und weg – trotz seiner "mürrischen" Ausstrahlung. "Mein Date war schrecklich und überheblich", verriet Beth im Interview mit Radio Andy. Sie sprach Howard auf seine schönen Augen an, woraufhin er sichtlich überrascht war. Zwei Stunden später rief er sie an, und sie waren von da an unzertrennlich.

Im Oktober 2008 gaben sich Howard und Beth in einem Restaurant in New York das Jawort. Zu den prominenten Gästen zählten Kelly Ripa (55), Mark Consuelos (54), Barbara Walters (96), Jimmy Kimmel (58) und Joan Rivers (†81). Elf Jahre später erneuerte Howard seine Liebe auf spektakuläre Weise: Bei Jimmy Kimmel Live ging er erneut auf die Knie und fragte Beth vor Publikum: "Darling, du hast mir die besten Jahre meines Lebens geschenkt. Meine süße Liebe, willst du mich noch einmal heiraten?" Die zweite Hochzeit fand schließlich in der Ellen DeGeneres (68) Show statt, wo Bachelor-Star Colton Underwood (34) die Zeremonie leitete. Kinder bekamen die beiden nicht, stattdessen widmen sie sich voll und ganz der Rettung von Tieren. Beth arbeitet als Sprecherin für die North Shore Animal League und kümmert sich aktuell um 19 Katzen und Katzenbabys.

Trotz Howards Status als Medienstar führen die beiden ein erstaunlich beschauliches Leben. "Jeder denkt, du bist mit Howard Stern verheiratet, da musst du die ganze Zeit lachen", erzählte Beth gegenüber Access Hollywood. "Ja, wir lachen viel, aber unser Leben zusammen ist nicht verrückt. Wir gehen um acht Uhr abends ins Bett, auch am Wochenende. Wir sind definitiv nicht wild und crazy." Gegenüber Social Life Magazine betonte sie 2023: "Er ist mein bester Freund. Er ist einfach der Beste, ich habe wirklich Glück … er ist mein Partner bei der Tierrettung, und unsere Liebe zu Tieren ist es, die uns, glaube ich, am meisten verbindet."

Getty Images Howard Stern und Beth Stern bei der North Shore Animal League America Celebration of Rescue in New York, 14. Juni 2024

Getty Images Howard Stern im November 2015

Getty Images Howard Stern und Beth Stern bei der North Shore Animal League America Gala 2017 in New York