Seltener Einblick in Bella Hadids Beziehung mit ihrem Adan

Adan Banuelos, Freund von Bella Hadid (29), hat am 28. Oktober auf Instagram einen seltenen Einblick in die gemeinsame Beziehung mit dem Supermodel gegeben. Anlässlich von Bellas 29. Geburtstag, den sie bereits am 9. Oktober feierte, teilte der bekannte Rodeo-Star eine Reihe von Pärchenfotos. Die Bilder zeigen das Paar in innigen Momenten – sei es beim Pferdereiten, Händchenhalten, Küssen oder einfach beim Kuscheln. In der Bildbeschreibung widmete Adan seiner Freundin liebevolle Worte: "Ich liebe dich, Liebling. Ich werde dich jeden Tag daran erinnern." Bella kommentierte den Post gerührt mit: "Baby, ich liebe dich, danke. Das ist das Süßeste... überhaupt."

Der Oktober hat für die beiden in doppelter Hinsicht eine besondere Bedeutung. Neben Bellas Geburtstag markiert der Monat auch den Beginn ihrer Beziehung vor zwei Jahren. Diese hält das Paar überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Stilvolle Schnappschüsse, wie etwa die durch Adan veröffentlichten Fotos oder auch Bellas gelegentliche Social-Media-Beiträge, gewähren Fans jedoch hin und wieder intime Einblicke. Die aktuell geteilten Bilder zeigen das Model und den Reiter nicht nur bei romantischen Ausflügen wie einem gemeinsamen Helikopterflug, sondern auch bei alltäglichen Momenten auf dem Land in Texas, wo Bella mittlerweile lebt.

Bella hat bereits offen über ihre Entscheidung gesprochen, die Modewelt hinter sich zu lassen und nach Texas zu ziehen. In einem früheren Interview, so Daily Mail, erklärte sie, dass dieser Schritt sowohl beruflich als auch privat eine wichtige Wende für sie war. Das Model, das seit Jahren über gesundheitliche Herausforderungen wie ihre chronische Lyme-Borreliose und ihre psychische Belastung spricht, sieht in Adan eine Quelle der Freude. Sie schwärmt von ihm und bezeichnet ihn als liebevoll und bestärkend. Die beiden teilen nicht nur ihre Liebe zur Natur und zum Reiten, sondern scheinen auch in den kleinen, oft beiläufigen Momenten ihrer Beziehung besonderes Glück zu finden.

Instagram / ab_performancehorses Bella Hadid und Adan Banuelos

Instagram / ab_performancehorses Bella Hadid und Adan Banuelos 2025

Instagram / bellahadid Bella Hadid und Adan Banuelos im September 2024