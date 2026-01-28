Daran soll Bella Hadids Beziehung mit Adan zerbrochen sein

Bella Hadid (29) und Adan Banuelos haben sich nach über zwei Jahren Beziehung überraschend getrennt. Ein Insider bestätigte, dass die Beziehung des Models mit dem gefeierten Reiter bereits vor mehreren Wochen endete. Die Trennung scheint hauptsächlich auf ihre beruflichen Verpflichtungen zurückzuführen zu sein, da Bella immer stärker in ihre Arbeit eingespannt war, unter anderem mit einer neuen Serie und Werbekampagnen. "Beide hatten volle Terminpläne und eine Fernbeziehung", behauptet der Informant gegenüber Us Weekly. Diese Distanz habe die Beziehung zunehmend belastet.

Neben verschiedenen Standorten entwickelten sich auch grundlegende Meinungsverschiedenheiten über ihre Zukunft. "Adan wollte unbedingt, dass sie mit ihm in Texas lebte, aber Bella war bereit, wieder ihre Flügel auszubreiten und mehr Arbeit in Los Angeles und New York anzunehmen", erklärt der Insider. Um nach der Beziehung eine Auszeit zu nehmen, reiste Bella kürzlich mit ihren Freundinnen auf die Jungferninseln. Trotz des Herzschmerzes nach der Trennung wird sie von ihrem Freundeskreis und ihrer Familie unterstützt: "Es war die perfekte Ablenkung für sie. Sie war wirklich untröstlich und dachte, Adan wäre der Richtige."

Die beiden wurden erstmals Ende 2023 in Verbindung gebracht. Damals hielten die Schwester von Gigi Hadid (30) und der Cowboy ihre Beziehung zunächst weitgehend privat. Im Podcast "Along For the Ride" plauderte Adan zum ersten Mal über seine frühere Partnerin, die in seinen Wohnwagen gezogen war. "Es war cool. Der Wohnwagen kam mir immer klein vor, aber dann trifft man jemanden, mit dem man gerne Zeit verbringt und plötzlich ist der Wohnwagen keine einfache Unterkunft mehr, sondern eine verdammte Villa", schwärmte der Pferdetrainer.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adan Banuelos und Bella Hadid, März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ab_performancehorses Bella Hadid und Adan Banuelos

Anzeige Anzeige

ActionPress Adan Banuelos und Bella Hadid im September 2024