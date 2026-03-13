Knossis "Mission Unknown": Erste Teilnehmer bekannt gegeben

Entertainer Knossi (39) hat auf seinem Instagram-Profil die ersten fünf Teilnehmer der zweiten Staffel von "Mission Unknown: The Unexpected" vorgestellt – und die Fans sind begeistert. In einem Beitrag präsentieren sich Otto Bulletproof, Max Schradin (47), TikTokerin Nadine Breaty (27), Paulomuc und der Moderator selbst. Nachdem Knossi erst vor Kurzem erste Details zur neuen Staffel bekanntgegeben hatte, können die Follower nun endlich sehen, welche Creator dieses Mal bei dem Format dabei sind. Die Resonanz unter dem Post fällt äußerst positiv aus, viele User fiebern dem Start der Show entgegen.

Besonders groß ist die Vorfreude auf Max Schradin. "Allein Schradin mal bei sowas zu sehen hat mich schon", schreibt ein Fan in den Kommentaren. Doch auch Otto Bulletproof sorgt für Euphorie bei den Followern. "Endlich wieder Otto" oder "Mit Otto richtig cool", lauten einige der begeisterten Reaktionen unter dem Beitrag. Die Mischung aus den verschiedenen Creatorn scheint bei der Community gut anzukommen.

Die zweite Staffel von "Mission Unknown" läuft unter dem Untertitel "The Unexpected" und verfolgt ein komplett neues Konzept. Diesmal treten zehn Creator in fünf Zweierteams an, die jeweils eine eigene Mission irgendwo auf der Welt absolvieren müssen. Anders als in der ersten Staffel gibt es also nicht mehr eine gemeinsame Mission für alle Teilnehmer, sondern fünf verschiedene Aufgaben an fünf unterschiedlichen Destinationen rund um den Globus. Knossi hatte zuvor bereits verraten, dass die Teams selbst bis zum Flughafen nicht wussten, wohin es für sie gehen würde.

Anzeige Anzeige

Imago Knossi im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Imago Max Schradin im August 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Nadine Breaty, Oktober 2025

Können euch die ersten Kandidaten bereits überzeugen? Auf jeden Fall! Das wird richtig spannend. Nicht wirklich. Mal sehen, wer die weiteren Kandidaten sind. Ergebnis anzeigen