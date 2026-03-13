Ohne Ehemann Lee: Katie Price genießt Urlaub in Rom

Katie Price (47) genoss am Mittwoch sichtlich ihre Zeit in der italienischen Hauptstadt Rom, während ihr Ehemann Lee Andrews weiterhin in Dubai festsitzt. Das ehemalige Glamour-Model besuchte laut Daily Mail zusammen mit Freunden, darunter Friseurin Ceira Lambert, das berühmte Kolosseum und den Trevi-Brunnen. In einem hellgelben Adidas-Trainingsanzug und weißer Jacke strahlte die 47-Jährige in die Kamera, als sie Selfies mit ihren Begleitern machte. Dazu kombinierte Katie eine große dunkle Sonnenbrille und weiße Turnschuhe. Bei der Besichtigungstour durch die Stadt streichelte die Britin auch ein Pferd, bevor sie ihre Sightseeing-Tour fortsetzte.

Lees Aufenthalt in Dubai sorgt bereits seit Monaten für Gesprächsstoff. Katie und Lee hatten im Januar geheiratet, nur wenige Wochen nachdem sie sich kennengelernt hatten, und im Februar eine zweite, legale Zeremonie abgehalten. Trotz zahlreicher Versprechen hat Lee die Vereinigten Arabischen Emirate bislang nicht verlassen können, was Katie dazu zwingt, ständig zwischen ihren beruflichen und familiären Verpflichtungen in Großbritannien und Dubai hin und her zu pendeln. Vergangene Woche teilte Lee in seiner Instagram-Story einen Clip aus dem Film "The Wolf of Wall Street" von 2013, in dem Leonardo DiCaprios (51) Figur Jordan Belfort ausruft: "Weißt du was? Ich gehe nicht, ich gehe nicht, ich gehe verdammt nochmal nicht!" Später zeigte er sich jedoch beim Shopping und präsentierte einen grauen Trainingsanzug, den er angeblich in Großbritannien tragen wolle.

Katie und Lee sorgten bereits kurz nach ihrer Verlobung für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass sie sich nur eine Woche kannten, bevor er ihr einen Antrag machte. In der ITV-Serie "The Princess Diaries" von Katies Tochter Princess Andre (18) wurde kürzlich gezeigt, wie die 18-Jährige und ihr Bruder Junior (20) über eine Familien-WhatsApp-Gruppe von den Hochzeitsplänen erfuhren. Princess reagierte damals mit "OMG" und erklärte später: "Mutter ist sehr impulsiv, aber ich möchte nur, dass sie glücklich ist. Ich weiß nichts über ihn, alles, was ich weiß, ist, dass er nach einer Woche einen Antrag gemacht hat." Auch Junior zeigte sich verwundert und meinte, er hätte gerne mehr darüber gewusst. Katie ist Mutter von fünf Kindern und bekannt für ihre spontane Art.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Reality-TV-Bekanntheit Katie Price, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Mattpapz / BACKGRID / ActionPress Junior Andre und Princess Andre, August 2023