Zu wehleidig? Claudia Obert schießt gegen Dschungelstar Eva

Eigentlich ist Claudia Obert (64) nach Australien gereist, um ihre gute Freundin Eva Benetatou (33) als Begleitperson zu unterstützen, während sie im Dschungelcamp um die Sterne kämpft. Doch nach nur wenigen Tagen hat die Luxuslady wohl schon die Faxen dicke und stichelt im Interview mit RTL gegen Eva. "Eva leidet da so vor sich hin [...] Sie leidet auch, wenn sie die falschen Schuhe anhat. Eva ist jemand, der scheinbar unheimlich gerne leidet, der unglaublich sensibel ist", erklärt Claudia. Sie selbst sei da ganz anders drauf und betont: "Mich könnten die alle am Arsch lecken."

Laut Claudia ist Eva also zu wehleidig und nimmt sich selbst vielleicht etwas zu ernst. Ein Thema, über das sie im Camp gerne spricht, ist ihre Affäre mit Serkan Yavuz (32), dem Noch-Ehemann von Evas Dschungel-Co-Star Samira (32). Eva machte bereits klar, dass sie sich als Opfer der Situation fühlt und nicht schuld am Ehe-Aus von Serkan und Samira ist. Auch hier hat Claudia eine klare Meinung: "Am besten, sie hätte Serkan nicht gebumst, dann hätten wir das Thema nicht. Das ist nun mal so." Ohnehin scheint Claudia auf ihre Beraterposition schon jetzt keine Lust mehr zu haben – frustriert klagt sie: "Ich hab Eva genug mitgeteilt, sie hält sich an gar nix!"

Nicht nur Claudia ist anscheinend genervt von dem Drama rund um Eva und Samira – auch die Zuschauer haben schon nach Tag drei die Nase voll von der ewig gleichen Leier. Die vierte Folge, die heute Abend um 20:15 Uhr bei RTL läuft, könnte jedoch neuen Wind ins Camp bringen: Eva darf sich an der Seite von Ariel und Gil Ofarim (43) in der Dschungelprüfung beweisen. Ob Claudia mit ihrem Vorwurf recht behält, bleibt abzuwarten.

Instagram, RTL Claudia Obert, Eva Benetatou

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn und Claudia Obert, TV-Bekanntheiten

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025