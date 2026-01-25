Harry Styles ist Zeichensetzung bei neuem Albumtitel wichtig

Harry Styles (31) macht ernst mit der Zeichensetzung und mit neuer Musik: Der Sänger hat am Donnerstag, 22. Januar, die Single "Aperture" veröffentlicht und damit sein kommendes Album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally." offiziell eingeläutet. Im Talk mit John Mayer (48) bei SiriusXM drehte sich alles um ein einziges Satzzeichen im Titel und zwar um ein Komma. "Es ist ein sehr wichtiges Komma. Ich denke, das Komma ist richtig", erklärte Harry. Der Popstar legt sich fest: Wer den Punkt oder das Komma weglässt, verpasst die Pointe seines Konzepts. Die Platte erscheint am 6. März 2026, begleitet von einer besonderen Live-Offensive.

In einem weiteren Interview mit Hits Radio verriet der Musiker, was hinter dem doppelteiligen Titel steckt: "Es ist so etwas wie ein Lebensmotto", sagte er. Man könne schließlich nicht die ganze Zeit in die Disco. Stattdessen gehe es darum, mit Liebe durch den Alltag zu gehen und sich gelegentlich eine Pause für Spaß zu gönnen. "So habe ich die letzten Jahre gelebt, und es hat zu positiven Veränderungen in meinem Leben geführt", so Harry. Parallel kündigte der Star seine "Together, Together" Global-Residency an: Ab Mai stehen 50 Shows in sieben Metropolen an: unter anderem Amsterdam, London, São Paulo, Mexiko-Stadt, New York, Melbourne und Sydney. In den USA spielt er ausschließlich in New York, ganze 30 Abende im Madison Square Garden, mit Jamie xx als Opener. In anderen Städten sind Robyn (46), Shania Twain (60), Fcukers, Jorja Smith (28), Fousheé und Skye Newman als besondere Gäste eingeplant.

Abseits der Satzzeichen-Debatte wirkt Harry fokussiert auf das große Ganze: neue Musik, klare Idee, präziser Look. Die erste Single setzt den Ton, während die Vorfreude auf das Album wächst. Dass er sein Publikum gern mit liebevoll kuratierten Formaten abholt, zeigte er zuletzt mit besonderen Editionen und kleinen musikalischen Appetithappen. Wer ihn kennt, weiß: Der Sänger nimmt sich Zeit für Details, ob beim Artwork, bei der Tracklist oder beim Live-Design. Zwischen Studio und Bühne lässt er Raum für Leichtigkeit, Freundschaften und kreative Allianzen: Genau die Mischung, die seinem Motto entspricht: küssen immer, Disco nur gelegentlich.

Harry Styles, Musiker

Harry Styles, Februar 2023

Harry Styles, Sänger