Terry Crews' Tochter über gruseligen Schauspieler entsetzt

Terry Crews' (57) Tochter Azriél Patricia Crews macht jetzt auf Instagram eine unangenehme Erinnerung öffentlich, die sie bis heute beschäftigt: Als sie mit nur 16 Jahren ihre Eltern Terry und Rebecca King-Crews zu einer glamourösen Promi-Hochzeit begleitete, soll ein "gruseliger Schauspieler" ihr viel zu nahe gekommen sein. Die Familie war mehrere Tage zu verschiedenen Feierlichkeiten eingeladen, als der Mann vorgestellt wurde – ausdrücklich als 16-Jährige, wie Azriél betont. Trotzdem suchte der Schauspieler immer wieder ihre Nähe. "Er war zuerst freundlich, und ich war ein Fan seiner Arbeit, also war ich eigentlich sehr aufgeregt, ihn zu treffen – jedenfalls am Anfang", sagte Azriél.

Laut Entertainment Weekly schildert Azriél, wie die Situation daraufhin eskalierte: Immer wieder rutschte der Mann wie zufällig neben sie, später stand sein Name auf der Platzkarte direkt an ihrer Seite. Azriél erzählte, wie sie versuchte, den Schauspieler zu ignorieren, als sie plötzlich spürte, wie eine Hand ihren Arm streichelte. "Also drehe ich mich zu ihm um, und er lächelt mich unheimlich an und sagt: 'Amüsierst du dich?' Also sage ich: 'Ja', und er antwortet: 'Nun, benimm dich nicht zu zivilisiert.' Da bemerkte ich, dass er sein Knie unter dem Tisch gegen mein Knie drückte." Daraufhin sprang Azriél auf und flüchtete auf die Toilette, wo sie ihrer Mutter alles erzählte. Beide entschieden sich, an dem starbesetzten Abend keinen Aufruhr auszulösen – auch, um Terry nicht in eine Szene hineinzuziehen. Als sie später zurückkehrten, war der Mann verschwunden. Namen nennt Azriél nicht, betont jedoch, der Schauspieler habe sich seitdem "viele, viele Male öffentlich blamiert".

Terry Crews hatte bereits zuvor über eine eigene verstörende Erfahrung gesprochen. Im Jahr 2017 machte er öffentlich, dass ihn ein Jahr zuvor ein hochrangiger Hollywood-Producer auf einer Party unangemessen berührt hatte. Der Brooklyn Nine-Nine- und White Chicks-Star sprach damals offen über die Schwierigkeit, in solchen Situationen Gehör zu finden – besonders dann, wenn die Täter über Macht und Einfluss verfügen. Innerhalb der Familie Crews scheint dies ein Thema zu sein, bei dem man sich gegenseitig unterstützt und ernst nimmt, wie Azriéls Geschichte nun einmal mehr zeigt.

Getty Images Terry Crews und Azriél Crews 2019

Getty Images Terry Crews und seine Tochter Azriél Crews bei der Premiere von "Super 8"

Getty Images Terry Crews, Schauspieler