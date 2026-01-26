Jennifer Anistons Freund verrät: So lief ihr Kennenlernen ab

Jennifer Aniston (56) und Jim Curtis geben ihrer Liebe ein Gesicht – und jetzt auch eine Geschichte. Der Gesundheitsexperte saß am Montag, 26. Januar, in der "Today-Show" auf dem Sofa und plauderte über sein neues Buch und seine Arbeit, wurde dann aber auf seine Beziehung mit der Friends-Ikone angesprochen. "Wir wurden einfach von Freunden vorgestellt. Das ist alles. Wir haben gemerkt, dass wir gemeinsame Freunde haben und begannen zu chatten", erklärte er in der Sendung. Auf die Frage, wie lange sie schon zusammen sind, blieb er vage, aber deutlich: "Eine lange Zeit, Monate jetzt, fast ein Jahr." Moderator Craig Melvin stichelte charmant: "Ich setze dich nicht länger unter Druck, du wirst gerade rot", worauf Jim lachend gestand: "Okay, ja, das tue ich."

Erst im vergangenen November machten Jennifer und Jim ihre Beziehung öffentlich, als die Schauspielerin ein Foto auf Instagram postete, auf dem sie liebevoll ihren Partner umarmt. Vorherige Gerüchte über eine Romanze hatten seit Sommer 2025 die Runde gemacht, nachdem die beiden gemeinsam mit prominenten Freunden wie Jason Bateman (57), dessen Frau Amanda Anka und Amy Schumer (44) in Spanien gesichtet wurden. Jennifer soll laut einem Bekanntenkreis derzeit richtig glücklich sein und sich auf die Zukunft voller Optimismus freuen. Besonders in den vergangenen Monaten habe Jim ihr alltägliches Leben bereichert, heißt es.

Doch auch bei aller Frische der Beziehung bleibt ein Schatten: Die Freundschaft der Schauspielerin zu ihrem Ex-Mann Justin Theroux (54) hatte zuletzt für Unruhe gesorgt. Ein Insider berichtete gegenüber Ok!: "Sie sind immer noch sehr eng, und Justin ist für Jennifer fast wie Familie. Ihre Loyalität ist eine ihrer stärksten Eigenschaften, aber in diesem Fall scheint sie fehl am Platz." Die Aussage wirkte wie ein Blick hinter die Kulissen des Liebesglücks – denn Jim habe Schwierigkeiten, sich neben Justin zu behaupten.

jimcurtis1 Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Getty Images Jason Bateman und Jennifer Aniston, 2016

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston