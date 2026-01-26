Verhalten im Dschungelcamp: Realitystars schießen gegen Eva

Das Dschungelcamp bietet wieder reichlich Gesprächsstoff. Am Wochenende eskalierte die Stimmung zwischen Evanthia Benetatou (33) und Mitcamperin Samira Yavuz (32), denn alte Wunden wurden aufgerissen. Eva war einst eine Affäre von Samiras Ex Serkan Yavuz (32). Doch die Reality-TV-Teilnehmerin schiebt sämtliche Verantwortung von sich. Mit ihrer Haltung sorgt Eva nicht nur innerhalb des Camps für Ärger, sondern auch außerhalb. Reality-Kollegen wie Tommy Pedroni (30) melden sich auf Instagram mit Kritik zu Wort: "Wie kann man so peinlich sein? Wer denkt sie, wer sie ist, bitte, hm?" Im Hintergrund ist auch seine Partnerin Paulina Ljubas (29) zu hören. Sie echauffiert sich lautstark über Eva, die sich als Opfer von Internet-Hetze darstellt: "Junge, du f*ckst aber mit verheirateten Männern?"

Neben den Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheiten nimmt auch Nadja Großmann kein Blatt vor den Mund: "Wie kann man sich da hinsetzen und gefühlt kein bisschen Reue zeigen?" Sie empfindet Evas Auftreten im Camp als kalt: "Ich bin echt geschockt, dass Eva sich jetzt auch noch versucht, in die Opferrolle zu drücken. Finde sie total berechnend und habe irgendwie das Gefühl, dass vieles von ihr genau durchdacht ist..." Make Love, Fake Love-Protagonistin Karina Wagners (29) Partner Steffen Vogeno zeigte sich von der Situation ebenfalls genervt und stimmt zu: "Wie kann sich diese Frau noch in die Opferrolle bringen? WTF!"

Kurz nach ihrer Ankunft hatte Samira keine Zeit verloren und Eva direkt mit der gemeinsamen Vergangenheit konfrontiert. Am Lagerfeuer sprach sie die späte Entschuldigung an und zeigte ein Kissen, auf dem eine Nachricht von Eva aufgedruckt ist: "Samira, es tut mir so furchtbar leid. Ich dachte, das wäre ein schlechter Scherz mit der Trennung." Doch bei der zweifachen Mutter kam die Erklärung nicht gut an: "Deine Nachricht ist so unfassbar dreist. Schämst du dich nicht? Sag's mir?" Eva blieb angespannt und gestand: "Klar ist es unangenehm." Sie erklärte, dass sie sich nicht getraut habe, früher zu schreiben, weil ihr alles peinlich gewesen sei.

RTL Evanthia Benetatou im Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026