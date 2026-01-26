Raúl Richter spricht offen über überraschende Trennung

Es ist sein erster großer Auftritt als Single, und alle Augen sind auf ihn gerichtet: Raúl Richter (38) zeigt sich wenige Wochen nach der überraschenden Trennung von seiner Verlobten Vanessa Schmitt bei der glitzernden Dschungel-Party von Julian F. M. Stoeckel in Berlin. Im hellen Kurzarmhemd schreitet der frühere GZSZ-Liebling über den roten Teppich, lächelt in die Kameras, posiert im Blitzlichtgewitter – doch hinter dem Strahlen steckt offenbar noch jede Menge Herzschmerz. Gegenüber RTL spricht Raúl offen über sein Gefühlschaos und macht klar, dass ihn die geplatzten Hochzeitspläne schwer treffen. Gleichzeitig verrät er, worauf er nach sieben Jahren Beziehung und Trennung nun "keinen Bock mehr" hat.

Im Interview beschreibt der Schauspieler, wie sehr ihn das Beziehungsende beschäftigt. "Eine siebenjährige Beziehung ist nicht einfach abzuhaken. Ich glaube, uns beiden geht es nicht so gut. Aber wir sind im Guten auseinander. Es ist auch nichts passiert. Aber natürlich ist es nicht schön", sagt Raúl im Interview. Er erinnert daran, wie sehr er sein Leben für Vanessa umgekrempelt hatte: Vor einem Jahr verließ er Berlin, baute sich mit ihr im Süden ein gemeinsames Zuhause auf. Dort stehen noch viele Entscheidungen an – nicht zuletzt wegen des gemeinsamen Hundes, für den sie nun eine Lösung finden müssen.

Besonders schmerzhaft: Eigentlich wollten die beiden in diesem Jahr heiraten, die Pläne für die große Hochzeit waren schon geschmiedet. Jetzt, nach dem Liebes-Aus Anfang Januar, zieht Raúl für sich eine klare Konsequenz: "Ich habe keinen Bock mehr zu planen", macht er deutlich. Statt Zukunftsszenarien zu entwerfen, will er das annehmen, was das Leben ihm von selbst vor die Füße legt. Wegducken kommt für ihn dabei aber nicht infrage: Er betont, dass das beste Rezept gegen Liebeskummer für ihn darin besteht, unter Menschen zu gehen und sich nicht zu verstecken – vor allem, wenn man sein Privatleben ohnehin mit der Öffentlichkeit teilt.

Privat blicken Raúl und Vanessa auf eine intensive gemeinsame Zeit zurück. Während ihrer Teilnahme am Reality-Format "Sommerhaus der Stars" im Jahr 2024 präsentierte sich das Paar als eingespieltes Team. Für Außenstehende wirkten beide oft wie ein Duo, das sich gut kennt und sich aufeinander verlässt. Umso größer war das Bedauern vieler Fans, als die Trennung bekannt wurde. Vanessa beschrieb ihre Emotionen nach der Trennung als "erschöpft und leer". Über die Gründe der Trennung haben sich beide bisher noch nicht öffentlich geäußert. Geht es nach Raúl, so soll Privates auch privat bleiben.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Vanessa Schmitt und Raúl Richter

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Raúl Richter, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / raulrichter Raúl Richter und Vanessa Schmitt

RTL / Julia Feldhagen Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei den Reality Awards 2024