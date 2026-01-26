"Nein, danke": Darum meiden Natalie Portmans Kids ihre Filme

Natalie Portman (44) hat beim Sundance Festival in Park City für ein sympathisches Geständnis gesorgt: Ihre Kinder Aleph und Amalia wollen ihre Filme nicht sehen – nicht einmal die legendären Star Wars-Teile. Im Gespräch mit E! News bei der Premiere von "The Gallerist" am 24. Januar erzählte die Schauspielerin, dass ihre beiden ihr freundlich, aber bestimmt absagen. "Meine Kinder sind so resistent dagegen, irgendetwas zu sehen, in dem ich mitspiele", sagte Natalie und imitierte ihre Reaktion mit einem lässigen "Nein, danke". Statt Leinwand-Ikone möchten die beiden sie lieber als das erleben, was ihnen am wichtigsten ist: Mama.

Ganz ohne Groll, eher mit spürbarer Erleichterung, erklärte Natalie, sie könne das gut verstehen: "Sie wollen mich einfach als mich sehen, was ich zu schätzen weiß", so der Oscar-Star weiter gegenüber E! News. Nach der Scheidung von Benjamin Millepied (48), mit dem sie die beiden Kinder großzieht, hat die 44-Jährige ihren Alltag sichtbar auf Familie ausgerichtet. In einem Interview erzählte sie im Frühjahr, wie sehr sie das Aufwachsen ihrer Kinder fasziniert und wie viel Zeit sie mit Freundinnen, Freunden und deren Kids verbringt. Beruflich zieht sie sich dabei nicht zurück, betonte sie, aber sie ordnet ihr Tempo neu.

Privat bleibt es bei Natalie herzlich, pragmatisch und erstaunlich normal. Die Schauspielerin unterstützt die Interessen ihrer Kinder, ohne großen Wirbel. Sohn Aleph etwa verfolgt mit jugendlichem Ernst eigene Projekte, die Mama mit kleinen Gesten fördert, sei es auf der Bühne oder im Alltag. Natalie sucht Nähe und Routine, verbringt freie Momente mit vertrauten Menschen und hält den Kreis bewusst klein. Wer sie trifft, hört oft erst über Schule, Freunde und Wochenendpläne – und dann über Filmsets. Dass Aleph und Amalia daheim lieber "Mama" als Königin Amidala sehen möchten, passt zu diesem Familienbild: weniger Glamour, mehr gemeinsamer Boden unter den Füßen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalie Portman, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Natalie Portman als Padmé Amidala in "Star Wars"

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalie Portman, Gotham Awards 2023