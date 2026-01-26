"Den Bezug verloren": Kanye West entschuldigt sich endlich

Ye (48), auch bekannt als Kanye West, sorgt nun mit einer überraschenden Geste für Aufsehen: In der Montagsausgabe des Wall Street Journal schaltete der Musiker eine kostspielige Anzeige. Dabei richtete er laut Vanity Fair eine ganze Seite an die Menschen, die er verletzt hatte, und räumt ein, durch sein Verhalten in den vergangenen Jahren erheblichen Schaden angerichtet zu haben. Im Fokus stehen vor allem seine antisemitischen Ausfälle und Kontroversen, die seine Karriere und seinen Ruf nachhaltig beeinträchtigten. "Ich habe den Bezug zur Realität verloren", gesteht Ye und zeigt erstmals volles Bewusstsein für seine bipolare Diagnose, die er lange Zeit ignoriert hatte. Zudem könnte die Entschuldigung ein Vorbote neuer Musik sein: Laut Spotify soll sein neues Album "Bully" Ende dieses Monats erscheinen.

In der langen Entschuldigung gewährt der Musiker ungewöhnlich offene Einblicke in seine Gesundheit. Ye beschreibt, wie ein schwerer Autounfall im Jahr 2002 nicht nur sichtbare Verletzungen hinterließ, sondern auch eine unerkannte Frontalhirnverletzung, die möglicherweise mit seiner später diagnostizierten bipolaren Erkrankung zusammenhängt. Diese Verletzungen hätten ihn geprägt und sein Verhalten beeinflusst: "Bipolare Störungen haben ihr eigenes Abwehrsystem: Verleugnung", schreibt er. Laut Ye habe die Krankheit ihn in einen Zustand der Manie versetzt, in dem er sich mächtig fühlte und jede Kritik als Überreaktion empfand. Der Rapper gesteht: "Je länger ich das Problem ignorierte, desto schlimmer wurde es. Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich zutiefst bereue. Einige der Menschen, die ich am meisten liebe, habe ich am schlimmsten behandelt."

Die letzten Jahre waren für Ye von Skandalen geprägt, die weit über persönliche Fehltritte hinausgingen. So sorgte unter anderem ein Vorfall bei seiner Bekleidungsmarke Yeezy für Schlagzeilen, als er gegenüber seinen Mitarbeitenden antisemitische Äußerungen tätigte. Seine provokanten öffentlichen Ausbrüche führten über die Jahre nicht nur zu harscher Kritik, sondern auch zu ernsthaften Konsequenzen für seine Karriere und Beziehungen. Heute scheint Ye sein Verhalten zutiefst zu bereuen und schließt seine Entschuldigung mit den Worten ab: "Ich bitte nicht um Mitleid oder einen Freifahrtschein, obwohl ich mir eure Vergebung wünsche. Ich schreibe heute nur, um euch um Geduld und Verständnis zu bitten, während ich meinen Weg nach Hause finde."

Imago Kanye West bei den Grammy Awards 2025 in Los Angeles

Getty Images Kanye West, Oktober 2023

Getty Images Kanye West im Januar 2022 auf der Fashion Week in Paris