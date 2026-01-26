Zwölf Jahre Ehe: Chrissy Teigen pupste noch nie vor John

Chrissy Teigen (40) hat bei einer Netflix-Veranstaltung am Dienstag, 20. Januar, eine intime Ehe-Regel verraten – und dabei direkt ihre besondere Dynamik mit Ehemann John Legend (47) ins Spiel gebracht. Die Model-Ikone erzählte im Gespräch mit E! News, dass sie vor ihrem Mann weder pupst noch das stille Örtchen aufsucht. "Soweit er weiß, habe ich noch nie gepupst oder gekackt", sagte Chrissy und grinste. Sie war bei dem Event nicht allein: Schauspielerin Sarah Michelle Gellar (48) plauderte im gemeinsamen Interview ebenfalls aus dem Nähkästchen. Die Szene spielte sich am Rande der Premiere von "The Rundown" ab, und der Überraschungsfaktor war hoch – gerade weil Chrissy und John nach zwölf Jahren Ehe sonst als extrem ungezwungen gelten.

Chrissy erklärte auch, warum sie diese Linie fährt. "Man muss die Scheiße für sich behalten und die Sexyheit ein wenig bewahren", betonte sie gegenüber E! News. Sie räumte ein, dass John diese Regel nicht immer ganz so strikt nehme, sie selbst aber sehr darauf achte. Sarah Michelle knüpfte mit ihrem Geheimrezept an dieses Thema an: getrennte Badezimmer. Diese Lösung habe ihre langjährige Beziehung zu Freddie Prinze Junior (49) entspannt, verriet sie ebenfalls im Interview. Promi-Kollege Matthew McConaughey (56) lieferte jüngst eine weitere unkonventionelle Liebes-These: In einem Gespräch im September 2025 schwärmte er davon, dass ein Wechsel auf ein Queen-Size-Bett die Nähe zu Camila Alves (43) gestärkt habe – "Schultern an Schultern" statt verlorengehen in einer XXL-Matratze.

Chrissy und John, die 2013 in Italien geheiratet haben und 2023 dort ihr Eheversprechen erneuerten, sind Eltern von vier Kindern: Luna Simone (9), Miles (7) sowie Esti (3) und Wren (2). Sie sprechen seit Jahren offen darüber, wie sie zwischen Familienalltag und Zweisamkeit die Balance halten. Chrissy betonte bereits 2018 bei Well+Good, wie wichtig das Wir-Gefühl sei: "Ich liebe die Mentalität 'wir gegen den Rest der Welt'. Auch wenn man Kinder hat, darf man seine Beziehung als Partner und Liebende nie vergessen – das ist so wichtig." Und selbst wenn es mal hakt, setzt die Moderatorin auf Teamwork: "Manchmal will ich John nicht aufmuntern, und ich bin sicher, er fühlt das bei mir genauso", sagte sie damals, "aber mein dringender Rat ist, es trotzdem zu tun."

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, Mai 2025

Getty Images "Buffy – Im Bann der Dämonen"-Star Sarah Michelle Gellar

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Luna, Miles, Esti und Wren