Zeuge berichtet: Darum verließ Nicola die Hochzeit wirklich

Ein Butler, der bei der opulenten Hochzeit von Brooklyn (26) und Nicola Peltz-Beckham (31) im April 2022 auf dem Anwesen von Nicolas Vater in Palm Beach im Einsatz war, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Braut. Laut seiner Schilderung gegenüber der Zeitung The Sun sei nicht der viel diskutierte Tanz von Victoria Beckham (51) der Auslöser der Spannungen gewesen, sondern ein Moment kurz vor Beginn der Abendparty: US-Sänger Marc Anthony (57) kündigte auf der Bühne "die schönste Frau im Raum" an – und nannte Victoria. Daraufhin habe Nicola die Feier unter Tränen verlassen, gefolgt von ihrer Mutter und zwei Brüdern. Zuvor, so der Butler, hätten Brooklyn und Nicola bereits ihren romantischen Eröffnungstanz zu "Can’t Help Falling in Love" gehabt, ehe Nicola ausgelassen mit ihrem Vater tanzte und erst danach Victoria auf die Fläche gebeten worden sei.

Der Butler beschreibt die Szene als Wendepunkt der dreitägigen Feierlichkeiten: Victoria habe nur "zwei Minuten" Rampenlicht bekommen, doch das sei der Braut zu viel gewesen. Die Stimmung sei merklich gekippt, als Marc anschließend ein lebhafteres Stück spielte und Victoria mit Brooklyn fröhlich tanzte, ihn über die Fläche wirbelte und ihn auf die Wange küsste. Von "unangemessenem" Verhalten könne keine Rede sein, betonte der Insider, vielmehr habe Nicola zu stark auf die Ankündigung des Sängers reagiert und sich dadurch selbst aus dem Mittelpunkt geschoben. Viele Gäste hätten vor allem ihre Reaktion als überzogen wahrgenommen, während Victoria nach dem Vorfall sichtlich bedrückt gewirkt haben soll.

Hinter den Kulissen des Glamour-Events prallten offenbar sensible Egos und familiäre Spannungen aufeinander, die weit über einen einzigen Tanz hinausgehen. Schon vor der Trauung soll es zwischen Nicola und der Mode-Designerin wegen des Brautkleids geknallt haben. In den Monaten nach dem Fest häuften sich bereits Berichte über eine Abkühlung zwischen Brooklyn und seiner berühmten Familie. Vor Kurzem sprach auch der Hochzeits-DJ über den "unangemessenen" Tanz von Victoria und widerlegte die Aussagen Brooklyns.

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei ihrer Gelübdeerneuerung 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

Anzeige